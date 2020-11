Djokovič převzal v Londýně pošesté trofej pro jedničku sezony

Ještě než vstoupí do Turnaje mistrů, užil si Novak Djokovič jinou speciální chvíli. Dnes odpoledne v londýnské O2 areně převzal trofej pro světovou jedničku, což se mu povedlo již pošesté. Dotáhl se tak na svůj vzor z dětství a dosavadního rekordmana, americkou tenisovou legendu Peta Samprase.

"Jsem moc šťastný," řekl třiatřicetiletý rodák z Bělehradu. "Byl to pro nás všechny divný rok, s šestiměsíční pauzou. Sezonu jsme restartovali v srpnu a já pokračoval tam, kde jsem před lockdownem přestal. Jsem moc spokojený s tím, jak to šlo," hodnotil Djokovič.

Počet zakončení roku

na 1. místě žebříčku: 6 Pete Sampras 6 Novak Djokovič 5 Jimmy Connors 5 Roger Federer 5 Rafael Nadal 4 John McEnroe 4 Ivan Lendl 2 Bjorn Börg 2 Stefan Edberg 2 Lleyton Hewitt 1 Ilie Nastase, Mast Wilander, Jim Courier, Andre Agassi, Gustavo Kuerten, Andy Roddic, Andy Murray

Pohár převzal od šéfa tenisové asociace ATP Andrey Gaudenziho a může se z něj těšit stejně jako v letech 2011, 2012, 2014, 2015 a předloni. Letos sezonu zakončuje jako nejstarší jednička v open éře.

"Děkuju celému týmu, že mě i v těžké době podporoval a věřil mi. Je neskutečné, že se mi to povedlo už pošesté. Jsem pyšný, ale kvůli tomu, co se děje ve světě, mám smíšené pocity. To nemůžu ignorovat," zmínil epidemii koronaviru.

Turnaj mistrů zahájí Djokovič v pondělí odpoledne, prvním soupeřem ve skupině mu bude Argentinec Diego Schwartzman. Ve výrazně zkrácené sezoně má zatím skvostnou bilanci 39 výher a tří proher a získal čtyři tituly: na grandslamu Australian Open, vyhrál turnaje Masters v New Yorku a Římě a také turnaj v Dubaji.

