Djokovič rozhodnutí Ósakaové bojkotovat na French Open média neschvaluje

"Chápu, že tiskové konference někdy mohou být velice nepříjemné. Není to něco, co byste si pokaždé užili, zvlášť když prohrajete zápas a podobně. Ale ke sportu a životu na okruhu to patří," konstatoval Djokovič po postupu do semifinále turnaje v Bělehradu. "Musíme na ně chodit, jinak nás čeká pokuta," dodal.

Podle pravidel grandslamových turnajů se musí tenisté dostavit na tiskovou konferenci do 30 minut po skončení zápasu, pokud nejsou zranění či fyzicky indisponovaní. Jinak mohou dostat pokutu až 20.000 dolarů. Djokovič má s podobnou situací poměrně čerstvou zkušenost z loňského roku, kdy po diskvalifikaci z US Open za trefení čárové rozhodčí setkání s médii vynechal a zaplatil 7500 dolarů.

Podle Grotha, jenž se po skončení tenisové kariéry věnuje komentování, uštědřila Ósakaová svým chováním sportu facku. "Tiskové konference navštěvují akreditovaní pracovníci médií, řada z nich si s hráči vytvořila blízké vazby. Platformy sociálních sítích jsou naproti tomu bezedným prostorem plným trollů a robotů, co se nikomu nezodpovídají a mají jen minimální zásady slušnosti," napsal ve svém sloupku pro Herald-Sun v Melbourne.

Pochopení našla pro Ósakaovou bývalá britská tenistka Naomi Broadyová. Funkcionáře by podle ní mohl tento bojkot přimět k zamyšlení nad úpravou pravidel. "I kdyby to bylo třeba jen více času po porážkách, aby se člověk mohl uklidnit, trochu to vstřebat a třeba i vybrečet mimo centrum pozornosti," uvedla Broadyová, jež se nyní věnuje komentování pro BBC.

Ósakaová oznámila rozhodnutí ve středu na twitteru. Svůj krok zdůvodnila tím, že chce chránit své psychické zdraví. Podle čtyřnásobné grandslamové vítězky rozhovory s novináři sportovcům a jejich psychice přitěžují. Třiadvacetiletá světová dvojka je podle svých slov připravená zaplatit vysoké pokuty, ale doufá, že peníze půjdou na charitu spojenou s psychickým zdravím.