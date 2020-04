Djokovič s manželkou Jelenou zveřejnili náročnou challenge z akro jógy

Krátce poté, co splnil challenge Rogera Federera a Andyho Murrayho, přišel nejlepší tenista současnosti Novak Djokovič s vlastní výzvou. Dvaatřicetiletý Srb, mimo jiné milovník různých alternativ, s manželkou Jelenou doma natočili video, jak společně cvičí pozici akro jógy 'Foot to Shin' (stoj na holeních).

"Doufáme, že doma trávíte příjemné chvíle s vašimi milovanými. Víme, že jsou to teď těžké časy. Ale jsem si jistý, že to zvládnete tím nejlepším možným způsobem," říká Djokovič na úvod videa zveřejněného na sociálních sítích v den Velikonočního pondělí.



"Tohle je náš 10. pokus o natočení tohoto domácího videa s dětmi a psy pobíhajícími kolem nás," doplnila Novaka jeho manželka Jelena. "Budeme pokračovat v pokusech a zřejmě se brzy dostaneme na dvacátý pokus."



"Chvíli to už trénujeme a teď bychom s Jelenou chtěli vyzvat vás, abyste tento týden zkusili se svým partnerem tuhle pozici akro jógy. Partnerem můžou být i děti, spolubydlící, rodiče, trenéři. Zkrátka kdokoliv, s kým jste doma. Věřím, že vy budete úspěšní hned na první pokus," vyzval Djokovič a následně s manželkou úspěšně předvedli těžkou pozici z akro jógy.



"Mějte zpevněný střed těla a chraňte si záda. A pak nám ukažte, jak to šlo," připomněl Djokovič na Instagramu, kde vyzval spoustu celebrit nejen ze světa sportu.



Z tenisových kolegů označil Rogera Federera, Rafaela Nadala, Andyho Murrayho, Stana Wawrinku, Stefanose Tsitsipase, Daniila Medveděva, Gaëla Monfilse, Mattea Berrettiniho, Fabia Fogniniho a Karena Chačanova.



Dále vyzval veleúspěšnou americkou sportovní gymnastku Simonu Bilesovou, atleta Usaina Bolta, fotbalisty Cristiana Ronalda, Lionela Messiho, Luku Modriče, Nemanju Matiče a Paula Pogbu či hvězdy šoubysnysu Willa Smithe a Hugh Jackmana.

Z webu yogatereza.cz:

Akro jóga je všestranný systém propojující klasické jógové ásany s párovou akrobacií a thajskou masáží. Díky této kombinaci nabízí akro jóga velmi důkladné protažení celého těla, její praktikování je vhodné pro posílení svalů hlubokého stabilizačního systému, zvyšuje naši flexibilitu a v neposlední řadě napomáhá k budování vzájemné důvěry mezi partnery.



Akro jóga se nejčastěji cvičí v páru, který tvoří báze (z anglického base, základna; tedy ten, který zvedá partnera) a letec (v angličtině flyer; ten, který je zvedán). Dvojici často doplňuje tzv. spotter (člověk, který dohlíží na bezpečnost a poskytuje dvojici případnou záchranu).



Na první pohled by se dalo usuzovat, že akro jóga je především o fyzické síle, a tedy že je vhodné, aby muž zvedal ženu, silnější slabšího atd. Avšak důležitější než fyzická síla je dodržování několika základních pravidel, a sice zpevnění letcova těla, úchop rukou, vzájemná důvěra a technika vstupu do pozic a následného výstupu z pozic.