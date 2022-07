Djokovič se dál připravuje na US Open a čeká, zda se najde šance na cestu do Ameriky

Novak Djokovič se dál připravuje na poslední grandslam tenisové sezony US Open, i když stále nesplňuje podmínku na cestu do USA. Odpůrce povinné vakcinace proti Covidu-19 doufá, že dostane výjimku a za měsíc nebude v New Yorku chybět, aby mohl zaútočit na 22. grandslamový titul.