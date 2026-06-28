Djokovič si před Wimbledonem věří: Jsem lépe připravený než na Roland Garros
Podle Djokoviče bude klíčové, jak zvládne fyzickou zátěž, jak se bude vyvíjet los a také rozhodující momenty zápasů. Zároveň zdůraznil, že na trávě patří dlouhodobě k nejúspěšnějším hráčům historie a jeho výsledky ve Wimbledonu to potvrzují. I proto se často hovoří o tom, že může jít o jednu z posledních příležitostí k zisku 25. grandslamového titulu.
Velkou část tiskové konference věnoval také svému pohledu na život mimo kurt, zejména v souvislosti s výchovou dětí v digitální době. "Myslím, že je to velmi důležitá otázka pro všechny v dnešní společnosti. Jako otec malých dětí přemýšlíte, jak je chránit a zároveň naplnit jejich potřeby. Když jejich kamarádi mají telefon, chtějí ho také. Je to složitá situace. Věříme ale, že před určitým věkem může být kontakt se zařízeními spíše škodlivý než přínosný," uvedl Djokovič.
Srb se vyjádřil také k návratu Sereny Williamsové na profesionální okruh a nešetřil uznáním. "To, co dělá, je inspirativní a epické. Vždy jsem obdivoval její kariéru i příběh, stejně jako u Venus. Vrátit se po několika letech, po dvou dětech, a znovu hrát na nejvyšší úrovni, je neuvěřitelné," řekl. "Vidím ji v posilovně častěji, než když byla na vrcholu, což ukazuje, jak moc to chce. Její návrat je inspirací pro miliony lidí. Doufám, že si to užije, protože si to zaslouží," doplnil.
Djokovič se dotkl i extrémně teplého počasí, které v Londýně panovalo během přípravy. Podle něj může mít vliv na samotný průběh turnaje i vlastnosti travnatého povrchu. "Byl to jeden z nejteplejších týdnů, které si pamatuji za více než 20 let ve Wimbledonu. Když je horko, tráva měkne a mění se odskok míčů. Hra může být rychlejší, ale zároveň se míče chovají jinak," popsal.
Na otázku formy před Wimbledonem pak odpověděl: "Myslím, že jsem na Wimbledon fyzicky lépe připravený než na Roland Garros. Na antuce to bylo velmi náročné, tři zápasy téměř na čtyři hodiny. Po zranění jsem věděl, že návrat bude těžký," uvedl. "Možná to nebyl výsledek, který jsem chtěl, ale pomohlo mi to s přípravou na Wimbledon. Doufám, že tady odehraju dobrý turnaj," uzavřel Djokovič.
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