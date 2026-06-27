Wimbledon: Směšný kurz na vítěze, předčasné finále s Djokovičem a šance pro Menšíka i Lehečku

DNES, 16:30
Previews 8
Letošní ročník Wimbledonu má jednoznačného favorita na triumf. Kurz na celkové vítězství Jannika Sinnera by se dokonce dal označit za směšný. Může ho vůbec někdo kromě legendárního Novaka Djokoviče ohrozit? Vzhledem k rozlosování se otevírá velice zajímavá šance pro Jakuba Menšíka a Jiřího Lehečku, kteří mohou dosáhnout na posvátném londýnském pažitu na vynikající výsledek.
Profily hráčů (7)
Djokovič Novak
Sinner Jannik
Lehečka Jiří
Menšík Jakub
Novak Djokovič porazil Jannika Sinnera letos na Australian Open (© IZHAR KHAN / AFP)

Směšný kurz na vítězství Sinnera

Kurz přibližně 1.60 na vítězství Sinnera. Až tak moc věří sázkové kanceláře, že v neděli 12. července znovu po roce zvedne nad hlavu pohár pro vítěze mužské dvouhry ve Wimbledonu aktuální lídr žebříčku. Přestože na nedávném French Open předvedl totální kolaps a prohrál už ve druhém kole. Ono se ale není čemu divit.

Sinner totiž při absenci Alcaraze vlastně nemá konkurenci a jeho největší překážkou je vlastní zdraví. Kolaps z Paříže se ale v Londýně zřejmě opakovat nebude, protože teploty stejně jako u nás od pondělí klesnou a počasí na tenis na londýnském pažitu bude takřka ideální.

Největší favorit turnaje tak nemá v cestě žádnou výraznější hrozbu. Možná vyjma Djokoviče. Sedminásobný šampion nejslavnějšího tenisového turnaje a nejúspěšnější hráč všech dob ale naposledy na grandslamech kraloval na US Open 2023 a jeho fyzická kondice už není tam, kde by potřeboval. Na druhou stranu dokázal Sinnera skolit v semifinále letošního Australian Open.

 

Předčasné finále?

A právě v semifinále by se měli Djokovič a Sinner střetnout také ve Wimbledonu. Mnozí hovoří o tom, že by se jednalo prakticky o předčasné finále, protože z dolní poloviny pavouka, kde jsou nejvýše nasazenými Alex de Minaur, Ben Shelton, Taylor Fritz a čerstvý šampion French Open Alexander Zverev, se nikomu velké šance na triumf nedávají.

Sinner by měl do semifinále projít naprosto bez problémů. Asi největší hrozbu představuje Daniil Medveděv, který však nemá ideální formu, a Ital v jejich rivalitě v poslední době naprosto dominuje.

Djokovič to může mít podstatně těžší. V osmifinále by mohl potkat Andreje Rubljova, nebo svého přemožitele z Paříže Joaa Fonsecu. Do čtvrtfinále se nabízí Félix Auger-Aliassime, či talentovaný Learner Tien. Pokud se ale papírové předpoklady naplní, uvidíme semifinále mezi Djokovičem a Sinnerem. Nebo tedy předčasné finále?

 

Šance pro Menšíka a Lehečku

Vzhledem ke zmíněnému mají velmi solidní šanci na postup do závěrečných kol Menšík s Lehečkou. Oba byli totiž nalosováni do dolní poloviny pavouka a největší favorité turnaje Sinner s Djokovičem jsou v horní půlce.

Nikdo neříká, že to budou mít Menšík s Lehečkou jednoduché, nicméně velkou příležitost nelze ignorovat.

Lehečka schytal velmi těžký los už v úvodním týdnu, ale pokud ho zvládne, může potkat Zvereva, který je na trávě nejvíc zranitelný. Fritz v poslední době bojoval se zraněními a není v optimální formě, i když na trávě se zase zvedl. Na Tiafoea pak Lehečka umí zahrát. A právě toto jsou největší hrozby po cestě do semifinále.

Mezi nejlepší kvarteto by se klidně mohl dostat i Menšík, jenž zkusí navázat na semifinále z Paříže. V cestě má zejména Arthura Filse, De Minaura a Sheltona. To jsou určitě těžcí, ale hratelní soupeři. Třeba bude i české semifinále mezi Menšíkem a Lehečkou.

Pro všechny v dolní polovině pavouka se každopádně jedná o jedinečnou šanci. A pokud znovu ve Wimbledonu selže Zverev, kterému se v tomto dějišti vůbec nedaří, opět můžeme poznat zbrusu nového grandslamového finalistu.

Lehečka schytal brutální los, Menšík může dojít daleko

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

8
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MARECEK7
27.06.2026 17:49
Jeník to opět nezvládne, dávám mu max 4kolo
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ludolf
27.06.2026 17:42
Nechápu představu některých lidí (zde pana Jiráska), že kurzy sázkovek jsou dány jejich představami o šanci jednotlivých hráčů na vítězství ("Až tak moc věří sázkové kanceláře, že v neděli 12. července znovu po roce zvedne nad hlavu pohár pro vítěze mužské dvouhry ve Wimbledonu aktuální lídr žebříčku."). Řekl bych, že sázkovky se spíše snaží vydělat co nejvíce peněz s co nejmenším rizikem. Tomu odpovídá nastavení kurzů podle (očekávaného) množství peněz vsazených na jednotlivé hráče. Takže citovaná věta by měla být spíš "Až tak moc věří SÁZKAŘI..." Někteří lidé totiž sázejí na známé jméno (nejpravděpodobnějšího vítěze) bez ohledu na kurz, čímž ho snižují.
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Ondřej.Jirásek
27.06.2026 17:58
Kurz je v podstatě úplně stejný od vypsání, takže sázkaři ho rozhodně neovlivňují (zatím). Dá se očekávat, že bude klesat.

A naopak. Tohle může vsadit spíš jen blázen. Ten kurz nemá žádnou hodnotu.
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Vlk-v-trave
27.06.2026 17:23
Sinner by byl favorit i s Alcarazem... se kterym do budoucna moc na tomto povrchu tolik nepocitam... pokud se trava udrzi...

Takze jako obvykle uz od doby Samprase (az na nejake vyjimky) bude dulezite si nenechat ujit nektere duely prvniho tydne :-)

Hurkacz - Ruud (mimo fatalni fromu Huberta, to muze byt zajimave, a HuHu jiste sanci ma) 3.kole s Tommym by mohlo byt peknym i atraktivni duelem.

Do druheho tydne se muze probojovat klidne Cilic... takze jiz 1. kolo nabidne asi hodne napinavy duel... s medvedem. 4. kolo Hurkacz x Cilic neni nerealne...

FAA ma obrovskou sanci si zahrat 4.kolo... s Fokinou... ale kdo vi jestli se tam oba dopracuji...

Nekteri se tesi na duel Djokovic x Tsitsipas, ale aby se Stafan vubec dostal prez Gastona... :-)

Rubleva neceka v prvnik kole nic jednoducheho a muze klidne zaznamenat druhy vypadek v 1.kole ve Wimbledone - Safiullin ho klidne muze zvladnout...

Dramo cekam i v pripade Fonseca x Agut... take Hanffmann x Perricard
prekvapenim muze byt i Bellucci.

6/8 - kde je Mensik, tak tam je toho opravdu hodne zajimaveho... Berrettini, Shelton x Virtanen hend v uvodu, Humbert x Simabukuro ve 2. kole. Take prekvapeni kvaldy Sweeny, no a treba pmatovat o Arturovi...

7/8 - kde je Kopriva... tam Kokki x Bublik, Tiafoe x Atmane, Fritz x Draper... vse v 1.kolo

8/8 - kde je Lehy... tam spis bude zajimave, jak bude pokracovat na trave Cerundolo a Altmaier, kteremu pomaha Brown... v 1. kole Moutet x Giron jiste prinese nekolik warningu :-))
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PTP
27.06.2026 18:34
Kde je stárek, tam je mládek, tam je taky pivovárek...
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ing.tenis
27.06.2026 18:56
proc by se trava neudrzela? najlepsi a najprestiznejsi povrch
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paddy
27.06.2026 19:24
Hurkacz za 1,4, tam je těžké čekat opak, přestože je to tak 65/35

nejsi první, kdo tady cituje Ciliče, ale s Medvědem (1,36) je nepochopitelně podceňován, protože na trávě vede Medvěd 2:0 (5setů 2021 a nedávno v Niz)
z Ciliče už jen zbylo jméno, je to dědek, který může překvapit jen v jednom zápase

nikdo neví, jakou formu má Djokovič, 4 zápasy za čtvrt roku neznačí skoro nic
včera na exhibici porazil Paula 6:3 6:7 7:5 (to poslední není set, ale pouze MTB do divných 7b), což nenaznačí zaké nic, jedině kdyby hrál s Fritzem atp.

Hurlingham Exhibition - Highlights smile
https://www.youtube.com/watch?v=-hggUPlTPVU
full match smile
https://www.youtube.com/live/c3N4OCESQ2Q?t=2290s

========
nevím, jestli si zaregistroval, ale jak je Djo zvyklý napodobovat ostatní, tak brzy vyjde dokument, u kterého je vidět krádež duševního vlastnictví, a myslím, že bys ho měl žalovat, klidně půjdu za svědka

Novak Djokovic: The Wolf In Winter
má to zapotřebí? smile
dokonce už prodávají i bundu od Lacoste - Wolf Jacket
https://www.facebook.com/watch/?v=4374097982735502
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tenisman1233
27.06.2026 17:15
Favorit je jen jeden,všichni ostatní můžou jen překvapit.
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