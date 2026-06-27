Wimbledon: Lehečka schytal brutálně těžký los, Menšík se může probít hodně daleko
Lehečka schytal brutální los
Lehečka je nejvýše postaveným českým tenistou v žebříčku ATP a nasazenou třináctkou letošního Wimbledonu. Los se s ním ovšem vůbec nemazlil a naopak ho čeká jedna těžká překážka za druhou. V solidní formě dorazil do All England Clubu už loni, a přesto vypadl už ve druhém kole. Ještě horší výsledek klidně může zapsat letos.
Do prvního kola totiž vyfasoval nevyzpytatelného Alexeie Popyrina, který umí být i díky dělovému servisu kdekoli nebezpečný, pokud má zrovna svůj den. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1 a český tenista je jasným kurzovým favoritem.
Jednoduché to nemusí mít ani proti Alexovi Molčanovi, nebo Danielovi Altmaierovi, který zazářil na generálce v Halle. Ve třetím kole by mohl potkat Francisca Cerúndola. Argentinec ovládl přípravnou pětistovku v londýnském Queen's Clubu a představuje pro Lehečku další nebezpečí.
A ještě těžší může být osmifinále s Alexanderem Zverevem. Čerstvý šampion French Open sice nebudí na trávě takový respekt a Wimbledon je jeho nejslabším grandslamem, nicméně i tak by byl proti Lehečkovi velkým favoritem.
Menšík může dojít daleko
Cesta Menšíka do druhého týdne vypadá o něco snadněji než ta v případě krajana Lehečky. Už první kolo však může být zajímavou prověrkou, protože prostějovský rodák nastoupí jako favorit proti domácí divoké kartě Tobymu Samuelovi, jenž překvapil v Eastbourne, kde se coby lucky loser probil do semifinále.
Velká hrozba možná číhá ve druhém kole. Zatímco souboj s Danem Sweenym by snad neměl představovat větší problém, duel s Grigorem Dimitrovem už může být pořádně těžký. Záleží ale na tom, jak na tom bulharská hvězda, která potřebovala divokou kartu do hlavní soutěže, bude. Dimitrov se letos extrémně trápí a figuruje ve druhé stovce pořadí. Je ovšem potřeba připomenout, že v loňském osmifinále měl na lopatě pozdějšího šampiona Jannika Sinnera, než se ošklivě zranil.
Do třetího kola se nabízí Stan Wawrinka, bývalý finalista Matteo Berrettini, Raphaël Collignon, nebo Arthur Fils. Poslední jmenovaný, který je nasazený, zase bojuje se zdravotními problémy. Veterán Wawrinka se loučí s kariérou, Berrettini rovněž laboruje se zdravím a Collignon nemá dost zkušeností.
Pro Menšíka se tedy jedná o celkem velkou příležitost poprvé projít do osmifinále Wimbledonu a případně navázat na nečekané semifinále z nedávného French Open. Asi největší hrozbu představuje případné osmifinále s Benem Sheltonem. Pokud by i v tomto duelu uspěl, hratelní budou také Alex de Minaur, nebo Flavio Cobolli ve čtvrtfinále. Je tedy jasné, že Menšík může dojít daleko.
Brzký konec Kopřivy i Svrčiny
Postup do závěrečných kol se naopak neočekává u dalších dvou českých zástupců. Kopřiva má nicméně obrovskou šanci poprvé v kariéře překročit první kolo nejslavnějšího tenisového turnaje. V úvodním kole ho totiž čeká domácí hráč ze druhé stovky žebříčku Jan Choinski.
Kopřiva se v přípravě prezentoval až nečekaně povedenými výkony, a pokud na to naváže i v Londýně, má solidní příležitost vylepšit své wimbledonské maximum. Frances Tiafoe ve druhém kole a případně Alexander Bublik ve třetím už by ale asi byli příliš velkým soustem.
Dá se očekávat, že z kvarteta českých mužů dopadne nejhůř Svrčina. Ten nakonec nemusel po sérii omluvenek do kvalifikace a zahraje si poprvé hlavní soutěž Wimbledonu. Přípravu však žádnou neabsolvoval a pohyboval se na antukových challengerech. I kvůli tomu bude obrovským outsiderem proti nasazenému Learnerovi Tienovi.
Kompletní los
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