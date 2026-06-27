Wimbledon: Lehečka schytal brutálně těžký los, Menšík se může probít hodně daleko

DNES, 09:00
Previews 5
Čtyři čeští tenisté zasáhnou do letošního ročníku mužské dvouhry ve Wimbledonu. Největšími nadějemi budou nasazení Jiří Lehečka, který ovšem schytal brutální los, a Jakub Menšík, jenž se pokusí navázat na semifinále z Paříže a má v cestě několik hrozeb. Velkou šanci má Vít Kopřiva a naopak konec hned v prvním kole se očekává u Dalibora Svrčiny.
Profily hráčů (7)
Kopřiva Vít
Lehečka Jiří
Svrčina Dalibor
Menšík Jakub
Jiří Lehečka schytal ve Wimbledonu brutální los (© LUKE WALKER / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Lehečka schytal brutální los

Lehečka je nejvýše postaveným českým tenistou v žebříčku ATP a nasazenou třináctkou letošního Wimbledonu. Los se s ním ovšem vůbec nemazlil a naopak ho čeká jedna těžká překážka za druhou. V solidní formě dorazil do All England Clubu už loni, a přesto vypadl už ve druhém kole. Ještě horší výsledek klidně může zapsat letos.

Do prvního kola totiž vyfasoval nevyzpytatelného Alexeie Popyrina, který umí být i díky dělovému servisu kdekoli nebezpečný, pokud má zrovna svůj den. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1 a český tenista je jasným kurzovým favoritem.

Jednoduché to nemusí mít ani proti Alexovi Molčanovi, nebo Danielovi Altmaierovi, který zazářil na generálce v Halle. Ve třetím kole by mohl potkat Francisca Cerúndola. Argentinec ovládl přípravnou pětistovku v londýnském Queen's Clubu a představuje pro Lehečku další nebezpečí.

A ještě těžší může být osmifinále s Alexanderem Zverevem. Čerstvý šampion French Open sice nebudí na trávě takový respekt a Wimbledon je jeho nejslabším grandslamem, nicméně i tak by byl proti Lehečkovi velkým favoritem.

 

Menšík může dojít daleko

Cesta Menšíka do druhého týdne vypadá o něco snadněji než ta v případě krajana Lehečky. Už první kolo však může být zajímavou prověrkou, protože prostějovský rodák nastoupí jako favorit proti domácí divoké kartě Tobymu Samuelovi, jenž překvapil v Eastbourne, kde se coby lucky loser probil do semifinále.

Velká hrozba možná číhá ve druhém kole. Zatímco souboj s Danem Sweenym by snad neměl představovat větší problém, duel s Grigorem Dimitrovem už může být pořádně těžký. Záleží ale na tom, jak na tom bulharská hvězda, která potřebovala divokou kartu do hlavní soutěže, bude. Dimitrov se letos extrémně trápí a figuruje ve druhé stovce pořadí. Je ovšem potřeba připomenout, že v loňském osmifinále měl na lopatě pozdějšího šampiona Jannika Sinnera, než se ošklivě zranil.

Do třetího kola se nabízí Stan Wawrinka, bývalý finalista Matteo Berrettini, Raphaël Collignon, nebo Arthur Fils. Poslední jmenovaný, který je nasazený, zase bojuje se zdravotními problémy. Veterán Wawrinka se loučí s kariérou, Berrettini rovněž laboruje se zdravím a Collignon nemá dost zkušeností.

Pro Menšíka se tedy jedná o celkem velkou příležitost poprvé projít do osmifinále Wimbledonu a případně navázat na nečekané semifinále z nedávného French Open. Asi největší hrozbu představuje případné osmifinále s Benem Sheltonem. Pokud by i v tomto duelu uspěl, hratelní budou také Alex de Minaur, nebo Flavio Cobolli ve čtvrtfinále. Je tedy jasné, že Menšík může dojít daleko.

 

Brzký konec Kopřivy i Svrčiny

Postup do závěrečných kol se naopak neočekává u dalších dvou českých zástupců. Kopřiva má nicméně obrovskou šanci poprvé v kariéře překročit první kolo nejslavnějšího tenisového turnaje. V úvodním kole ho totiž čeká domácí hráč ze druhé stovky žebříčku Jan Choinski.

Kopřiva se v přípravě prezentoval až nečekaně povedenými výkony, a pokud na to naváže i v Londýně, má solidní příležitost vylepšit své wimbledonské maximum. Frances Tiafoe ve druhém kole a případně Alexander Bublik ve třetím už by ale asi byli příliš velkým soustem.

Dá se očekávat, že z kvarteta českých mužů dopadne nejhůř Svrčina. Ten nakonec nemusel po sérii omluvenek do kvalifikace a zahraje si poprvé hlavní soutěž Wimbledonu. Přípravu však žádnou neabsolvoval a pohyboval se na antukových challengerech. I kvůli tomu bude obrovským outsiderem proti nasazenému Learnerovi Tienovi.

Kompletní los

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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Pe3k_
27.06.2026 10:45
Felix jako nasazená trojka? Tak to je krize a to píšu jako jeho fanda...
Hned první kolo přináší brutální zápasy třeba Medvedev Cilic nebo Fritz Draper
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chlebavevaju
27.06.2026 10:15
Menšík? Ten skončí už na raketě Dimitrova. Na trávě je neškodnej jak štěňátko.
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Pe3k_
27.06.2026 10:22
Neprohraje, Grigor nevypadá moc dobře. Při nejhorším ho uservíruje.
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LiJ
27.06.2026 10:30
Bla bláááá
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LiJ
27.06.2026 09:38
Takže Kubík v semi se Sašou nebo Djokerem *108*
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