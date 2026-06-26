Wimbledon: Směšný kurz na vítěze, předčasné finále a šance pro Menšíka i Lehečku
Směšný kurz na vítězství Sinnera
Kurz přibližně 1.60 na vítězství Sinnera. Až tak moc věří sázkové kanceláře, že v neděli 12. července znovu po roce zvedne nad hlavu pohár pro vítěze mužské dvouhry ve Wimbledonu aktuální lídr žebříčku. Přestože na nedávném French Open předvedl totální kolaps a prohrál už ve druhém kole. Ono se ale není čemu divit.
Sinner totiž při absenci Alcaraze vlastně nemá konkurenci a jeho největší překážkou je vlastní zdraví. Kolaps z Paříže se ale v Londýně zřejmě opakovat nebude, protože teploty stejně jako u nás od pondělí klesnou a počasí na tenis na londýnském pažitu bude takřka ideální.
Největší favorit turnaje tak nemá v cestě žádnou výraznější hrozbu. Možná vyjma Djokoviče. Sedminásobný šampion nejslavnějšího tenisového turnaje a nejúspěšnější hráč všech dob ale naposledy na grandslamech kraloval na US Open 2023 a jeho fyzická kondice už není tam, kde by potřeboval. Na druhou stranu dokázal Sinnera skolit v semifinále letošního Australian Open.
Předčasné finále?
A právě v semifinále by se měli Djokovič a Sinner střetnout také ve Wimbledonu. Mnozí hovoří o tom, že by se jednalo prakticky o předčasné finále, protože z dolní poloviny pavouka, kde jsou nejvýše nasazenými Alex de Minaur, Ben Shelton, Taylor Fritz a čerstvý šampion French Open Alexander Zverev, se nikomu velké šance na triumf nedávají.
Sinner by měl do semifinále projít naprosto bez problémů. Asi největší hrozbu představuje Daniil Medveděv, který však nemá ideální formu a Ital v jejich rivalitě v poslední době naprosto dominuje.
Djokovič to může mít podstatně těžší. V osmifinále by mohl potkat Andreje Rubljova, nebo svého přemožitele z Paříže Joaa Fonsecu. Do čtvrtfinále se nabízí Félix Auger-Aliassime, či talentovaný Learner Tien. Pokud se ale papírové předpoklady naplní, uvidíme semifinále mezi Djokovičem a Sinnerem. Nebo tedy předčasné finále?
Šance pro Menšíka a Lehečku
Vzhledem ke zmíněnému mají velmi solidní šanci na postup do závěrečných kol Menšík s Lehečkou. Oba byli totiž nalosováni do dolní poloviny pavouka a největší favorité turnaje Sinner s Djokovičem jsou v horní půlce.
Nikdo neříká, že to budou mít Menšík s Lehečkou jednoduché, nicméně velkou příležitost nelze ignorovat.
Lehečka schytal velmi těžký los už v úvodním týdnu, ale pokud ho zvládne, může potkat Zvereva, který je na trávě nejvíc zranitelný. Fritz v poslední době bojoval se zraněními a není v optimální formě, i když na trávě se zase zvedl. Na Tiafoea pak Lehečka umí zahrát. A právě toto jsou největší hrozby po cestě do semifinále.
Mezi nejlepší kvarteto by se klidně mohl dostat i Menšík, jenž zkusí navázat na semifinále z Paříže. V cestě má zejména Arthura Filse, De Minaura a Sheltona. To jsou určitě těžcí, ale hratelní soupeři. Třeba bude i české semifinále mezi Menšíkem a Lehečkou.
Pro všechny v dolní polovině pavouka se každopádně jedná o jedinečnou šanci. A pokud znovu ve Wimbledonu selže Zverev, kterému se v tomto dějišti vůbec nedaří, opět můžeme poznat zbrusu nového grandslamového finalistu.
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