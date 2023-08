Djokovič si zajistil finálovou odvetu s Alcarazem, Španěl po přežití mečbolu post jedničky

Carlos Alcaraz se raketově vydrápal mezi tenisovou elitu a po odchodu Rogera Federera a pomalu dosluhujících Rafaelu Nadalovi a Andymu Murraymu se stal největším rivalem Novaka Djokoviče. Od loňského září se spolu přetahují o post světové jedničky, letos se oba už třikrát do čela vrátili.

Vzájemných tenisových soubojů přímo na kurtu však ještě příliš nesvedli. Dosud se utkali pouze třikrát a dvě výhry si připsal o 16 let mladší Španěl. Vyhrál i tu nejsledovanější ve finále Wimbledonu, kde před měsícem po obrovské pětisetové bitvě slavil zisk druhého grandslamového titulu.

Poprvé na tvrdém povrchu se utkají až nyní ve finále Masters 1000 v Cincinnati, kde se prezentují odlišnými výkony. Zatímco zkušený Srb ve čtyřech duelech neztratil ani set a na výhru se nadřel až v semifinále, španělský mladík musel se všemi čtyřmi soupeři do tří setů a v semifinále dokonce čelil mečbolu.

"Pro sport je to úžasné, že se světová jednička a dvojka opět utkají ve finále velkého turnaje. Tohle si snad každý na začátku turnaje přál a očekával. A jsme tam," usmál se Djokovič před další výzvou.

Zverev – Djokovič 6:7, 5:7

Djokovič přímo v Cincinnati tři roky nehrál a na první akci od porážky ve finále Wimbledonu má velký hlad po úspěchu. S prvními třemi soupeři ztratil jen 13 gamů (v pěti setech) a ve dvou setech zvládl i semifinále bývalých šampionů proti Alexanderu Zverevovi.

Šestatřicetiletý Srb v minulosti s o devět let mladším Němcem už čtyřikrát prohrál, předloni ho Zverev připravil o olympijské finále v Tokiu či finále na Turnaji mistrů. Od té doby spolu nehráli.

Na Masters 1000 v Ohiu byl o 'chlup' lepší Djokovič, který lépe zvládl koncovky obou setů. Po 2 hodinách 4 minutách boje zvítězil 7:6, 7:5 a vzájemnou bilanci upravil na 8:4. Ale zatímco čtvrtfinále proti Tayloru Fritzovi zaznamenal jen 6 nevynucených chyb, proti Zverevovi jich spáchal 29 při 19 winnerech.

Djokovič měl pokaždé problémy s ukončením setu. V prvním dějství za stavu 5:4 nevyužil tři setboly a uspěl až na šestý pokus v tie-breaku. Ve druhé sadě dokonce znovu za stavu 5:4 poprvé v zápase přišel o podání, ale získal následující dva gamy a necelé dvě hodiny před půlnocí odmítl za rachotu nedalekého ohňostroje další zdramatizování.

"Bylo tam málo gamů, kdy jsem měl šanci při Sašovo servisu. Podával opravdu skvěle. Se svou hrou jsem celkově spokojený, sice tam bylo pár věcí, které bych mohl řešit lépe, ale porazil jsem ve dvou setech ve proti skvělému soupeři ve formě, takže jsem šťastný," komentoval Djokovič.

Djokovič si připsal celkově 1068. výhru, čímž se v historické tabulce vyrovnal Rafaelu Nadalovi a Ivanu Lendlovi. Potřeboval na to ale o 9 zápasů méně než Španěl a 31 méně než Američan českého původu. Rodák z Bělehradu má zápasovou bilanci 1068:211. Více výher mají jen Roger Federer (1251) a Jimmy Connors (1274).

Do finále na 'tisícovce' v Ohiu postoupil posedmé v kariéře, triumfovat ale dokázal jen v roce 2018 (navíc před třemi lety ovládl Western & Southern Open konané výjimečně v New Yorku). Letos se může stát nejstarším šampionem v historii turnaje a překonat počin Kena Rosewalla z roku 1970.

V celkově 135. finále bude vítěz 23 grandslamů bojovat o 95. titul, kterým by překonal historicky třetího Lendla. Ve sbírce má rekordních 38 trofejí z podniků Masters.

Djokovič vyhrál všech devět turnajů Masters 1000 minimálně dvakrát, což se nikomu nepovedlo ani jednou. A pokud by letos Cincinnati ovládl už potřetí, chyběla by mu už jen třetí trofej z Monte Carla ke třetímu Golden Masters.

Alcaraz – Hurkacz 2:6, 7:6, 6:3

Alcaraz po wimbledonském triumfu zatím nenachází optimální formu v přípravě na US Open, na kterém loni získal první grandslamový titul a stal se díky němu nejmladší světovou jedničkou.

Sice vyhrál šest ze sedmi duelů, ale šestkrát po sobě musel do třísetové bitvy a k ideálním výkonům má stále daleko. Před týdnem v Torontu vypadl ve čtvrtfinále po porážce s Tommym Paulem, nyní na dalším Masters 1000 v Cincinnati zvládl už čtyři třísetové duely a postoupil do finále.

Dvacetiletý Španěl po výhře nad Jordanem Thompsonem, úspěšné odvetě proti Paulovi a obratu proti Maxu Purcellovi v semifinále otočil nepříznivý vývoj proti Hubertu Hurkaczovi.

Porazit o šest let staršího Poláka dokázal podruhé během dvou týdnů, znovu však až po ztrátě prvního setu a velkém boji. Zatímco v Torontu získal druhou a třetí sadu až v tie-breaku, v Cincinnati musel dokonce odvracet mečbol.

Alcaraz v úvodu prohrál první tři gamy, v průběhu prvního setu nevyužil pět brejkbolů ve třech různých gamech a po ztrátě dvou servisů počtvrté ze šesti posledních zápasů prohrál první set.

A mohlo být ještě hůř. Ve druhé sadě neproměnil další tři šance na brejk a za stavu 2:6 a 4:5 byl jediný míček od vyřazení. Hurkacz se dostal do výměny, ve snaze o vítězný úder ale poslal míček do autu. Přesto byl polský tenista blízko premiérové výhře nad Alcarazem ještě jednou, ale ve zkrácené hře neudržel vedení 4:1.

Alcaraz totiž právě v tento moment přepnul na vyšší level, plně se koncentroval na každý přicházející úder a také pátý vyhraný set proti Hurkaczovi vybojoval v tie-breaku. Po zisku 10 bodů v řadě byla psychická výhoda na jeho straně a dokázal ji zužitkovat. Ve třetím setu po využití až celkově 11. brejkbolu odskočil do vedení 4:1, na servisu byl suverénní, po 2 hodinách a 16 minutách hry zvítězil 2:6, 7:6, 6:3 a vedení ve vzájemné bilanci upravil na 3:0.

"Byl to zápas náročný na hlavu. Brejkbolů jsem měl fakt hodně, bylo to složité. Odvrátit mečbol není samozřejmě snadné, ale s trenérem jsme mluvili o tom, že musím zůstat pozitivní. Věděli jsme, že šance přijdou a já se je snažil využít," řekl Alcaraz v rozhovoru na kurtu.

"Je to pro mě těžký turnaj. Všechny zápasy jsem musel do tří setů, ale jsem šťastný, že jsem to dnes opět zvládl a vyhrál. Zůstal jsem psychicky silný a celkově to pro mě byl dobrý zápas," dodal.

Postupem do finále si Alcaraz zajistil udržení postu světové jedničky. Pokud by ale v nedělním boji o titul neuspěl, Djokovič stáhne ztrátu na pouhých 20 bodů a návrat do čela bude mít ve svých rukách. Zatímco Španěl bude v New Yorku obhajovat 2000 bodů, srbský vítěz dvou letošních grandslamů loni kvůli chybějícímu očkování proti Covidu-19 ve Flushing Meadows nehrál a o žádné body nepřijde.

Svěřenec Juana Carlose Ferrera Alcaraz bude v celkově 16. finále usilovat o 13. titul. Ve finále podniků Masters 1000 má bilanci 4:0, ještě před oslavou 21. narozenin si pětkrát finále na 'tisícovce' zahráli jen Djokovič a Nadal.

• ATP MASTERS 1000 CINCINNATI •

USA / Ohio, tv. povrch, 7,622.925 dolarů

sobtoní výsledky (19. 08. 2023) • Dvouhra - semifinále • Alcaraz (1-Šp.) - Hurkacz (Pol.) 2:6, 7:6(4), 6:3 Djokovič (2-Srb.) - Zverev (Něm.) 7:6(5), 7:5