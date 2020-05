Djokovič slaví 33. narozeniny. Deset faktů o jeho úspěšné kariéře, které možná neznáte

Aktuální světová jednička Novak Djokovič dnes slaví 33. narozeniny. Jeden z nejúspěšnějších hráčů všech dob má na kontě 79 titulů, z toho 17krát kraloval na grandslamech. Na tenisovém trůnu strávil 282 týdnů, má medaili z olympijských her a slavil už i zisk "salátové mísy". Pojďte se podívat na deset faktů o jeho úspěšné kariéře, které možná neznáte. Ty zpracoval server UBITENNIS.

1) Djokovič je v open éře jediným hráčem, který dokázal ve třech různých dekádách ovládnout grandslamový turnaj. Mezi lety 2000 až 2009 slavil na Australian Open svůj premiérový triumf (2008), dalších 15 přidal mezi lety 2010 až 2019 a letos kraloval lednovému Australian Open. V tenisové historii se takový počin povedl pouze Kenovi Rosewallovi mezi lety 1953 až 1972.

2) Djokovičovým nejúspěšnějším grandslamem je Australian Open. V Melbourne Parku slavil celkem osmkrát a je nejúspěšnějším hráčem úvodního grandslamu sezony. Osmkrát ovládnout jeden grandslam se podařilo už jen Rafaelovi Nadalovi (12x French Open) a Rogerovi Federerovi (8x Wimbledon).

3) Djokovič předloni poprvé vyhrál Masters v Cincinnati a je jediným tenistou, který má z podniků Masters kompletní sbírku titulů (= Golden Masters). Kategorie Masters 1000 se vrátila v roce 1990, turnajů je celkem devět. Navíc má na kontě celkem 34 triumfů na akcích Masters, více jich má pouze Nadal (35). Na Masters má zápasovou bilanci 355-79, pouze tři hráči včetně Djokoviče na těchto turnajích překročili hranici 300 výher.

4) Žádný jiný hráč si nikdy tenisem nevydělal tolik jako Djokovič, který na odměnách posbíral 143.631.560 dolarů, což je o 13 milionů více než Federer a o 50 milionů více než Serena Williamsová, která je rekordmankou mezi ženami. Také drží rekord největšího výdělku za jednu sezonu (21.646.145 / sezona 2015).

5) Rodák z Bělehradu je teprve šestým hráčem, který překonal hranici 900 výher. Tohoto milníku dosáhl na letošním Australian Open. Jeho zápasová bilance po dosažení 900. výhry byla stejná jako u Nadala (900-187) a lepší, než když tohoto úspěchu dosáhl Federer (900-204). Djokovič ve své kariéře vyhrál 911 utkání.

6) Djokovič je členem Big Three a pořád se řeší, jestli on, Federer, nebo Nadal je nejlepším hráčem všech dob. Zatímco na toto téma jasná odpověď neexistuje, Djokovič se může pochlubit pozitivní bilancí s oběma svými největšími rivaly (29-26 proti Nadalovi, 27-23 proti Federerovi). Konkrétně ve finále grandslamů to s nimi má 8-5 (4-4 proti Nadalovi, 4-1 proti Federerovi).

7) Djokovič je jediným hráčem, který dokázal ovládnout Turnaj mistrů čtyřikrát v řadě (2012 - 2015). Mezi lety 2012 až 2015 na závěrečném vrcholu sezony vyhrál 19 z 20 zápasů, jedinou porážku utrpěl od Federera (základní skupina, 2015). Celkem Turnaj mistrů dobyl pětkrát (2008), rekordmanem je Federer se šesti triumfy.

8) Djokovič se třikrát zúčastnil olympijských her a jako jediný srbský hráč vybojoval medaili. To se mu povedlo v Pekingu 2008, kde v souboji o bronz porazil Jamese Blakea. O čtyři roky později v Londýně skončil čtvrtý po porážce s Juanem Martínem Del Potrem, ten ho vyřadil v úvodním kole v roce 2016 v Rio de Janeiru.

9) S hráči Top 10 se v soutěžních zápasech potkal celkem 309krát a 212krát odcházel jako vítěz (68,6% úspěšnost). V této statistice je úspěšnější než Federer (224-123 / 64,6%) i Nadal (171-92 / 65%). Čtrnáctkrát zdolal světovou jedničku.

10) V roce 2016 dobyl French Open a zkompletoval sbírku grandslamových titulů. Navíc se stal teprve třetím hráčem v historii, který dokázal ovládnout všechny čtyři grandslamy v řadě (Rod Laver 1962, 1969) a John Donald Budge (Wimbledon 1937 - US Open 1938).