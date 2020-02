Djokovič utekl Monfilsovi ze tří mečbolů a porazil ho posedmnácté v řadě

Gaël Monfils porazil Novaka Djokoviče pouze v roce 2004 v prvním vzájemném střetnutí na turnaji Futures. Od té doby nad ním 16 let nevyhrál a prohrál 16 vzájemných zápasů v řadě.



Další z mnoha šancí najít recept na o rok mladšího Srba měl třiatřicetiletý Francouz dnes v Dubaji a těžit mohl ze skvělé formy. V posledních týdnech totiž triumfoval v Montpellier a Rotterdamu a v zádech měl sérii 12 vyhraných zápasů a 26 vyhraných setů.



A právě z nabitého sebevědomí dnes dlouho těžil a třikrát ho dělil jediný míček od vítězství. Jenže žádný z mečbolů proměnit nedokázal.



Monfils hrál od začátku parádně a vedl 6-3 a 3-1. Do té doby nečelil brejkbolu. Jenže Djokovič postupně zvyšoval úroveň svého tenistu a vrátil se do hry.



O druhý set se nakonec strhla velká bitva, která brala především Monfilsovi hodně sil. Přesto Francouz za stavů 4-5 a 5-6 odvrátil celkem pět setbolů a v tie-breaku se dostal ke třem mečbolům v řadě. Favorizovaný Srb ovšem situace ustál, proměnil až svůj celkově osmý setbol a soupeřův odpor zlomil.



V rozhodujícím dějství už Monfils nenašel fyzické ani morální síly bojovat o svůj premiérový skalp světové jedničky. Djokovič nakonec zvítězil po 2 hodinách a 35 minutách boje 2-6 7-6 6-1, vyhrál 17. vzájemný zápas po sobě a svou letošní bilanci vylepšil na 17-0.







"Gaël byl dva sety lepším hráčem, zasloužil si vyhrát. Já nevyužil několik setbolů, on hodně bojoval a donutil mě hrát hodně úderů navíc. Měl jsem štěstí, že jsem druhý set získal," komentoval Djokovič, který trefil o deset vítězných míčů méně (22-32), ale zároveň zahrál o deset nevynucených chyb méně (29-39).

This is the 7th time in his career @DjokerNole has won at least 20 consecutive matches:

No. - Year(s)

43 - 2010-11

28 - 2015

28 - 2013-14

23 - 2015

22 - 2018

22 - 2012-13

20 - 2019-20 — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) February 28, 2020



Djokovič v součtu se závěrem loňské sezony neprohrál už 20 soutěžních zápasů po sobě, což se mu podařilo posedmé v kariéře. Mezitím utrpěl jedinou porážku v prosinci na exhibici v Abú Dhabí se Stefanosem Tsitsipasem, s nímž se utká v sobotním finále. Vzájemnou bilanci mají vyrovnanou 2-2.



Jednadvacetiletý Řek Tsitsipas v prvním semifinále porazil 6-2 6-3 Brita Dana Evanse, vyhrál osmý zápas po sobě a postupem do finále v Dubaji obhájil svůj loňský výsledek.



"Byl to dobrý zápas. Byl dobrý i pro moje sebevědomí, zítra ho určitě budu potřebovat," komentoval Tsitsipas, který před dvěma týdny obhájil titul v hale v Marseille.



Djokovič bude v sobotu ve svém celkově 113. finále útočit na 79. titul, v Dubaji může navázat na triumfy z let 2009, 2010, 2011 a 2013. Tsitsipase čeká 11. finále, bilanci v nich má 5-5.