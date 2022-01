Djokovič uvízl v Melbourne na letišti kvůli špatnému vízu

Nejlepší tenista světa Novak Djokovič uvízl na letišti Tullamarine v Melbourne kvůli špatnému typu víza. Srbský hráč se snažil do Austrálie vstoupit na základě dokumentu, který neumožňuje zdravotní výjimku z očkování proti koronaviru, uvedl australský list The Age. Djokovič přiletěl na grandslamové Australian Open právě díky této výjimce, kterou za dosud nevyjasněných okolností obdržel. To v Austrálii vyvolalo vlnu nevole, protože Australian Open je jinak přístupné jen pro očkované hráče a veškeré další aktéry a v zemi platí přísná nařízení.