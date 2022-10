Djokovič v Astaně na úvod zničil Garína a protáhl turnajovou neporazitelnost na 12 zápasů

Novak Djokovič kvůli odmítání vakcíny proti Covidu-19 absolvuje svůj teprve devátý letošní podnik a druhý po prvenství ve Wimbledonu a zisku 21. grandslamového vavřínu. Pětatřicetiletý Srb se do turnajového kolotoče vrátil před týdnem v Tel Avivu, v izraelské hale kraloval bez ztráty setu a jako jediný v sezoně triumfoval na všech površích.

Majitel 89 trofejí si skvělou formu přivezl i do Astany. V kazašské hale začal demolicí Cristiana Garína, s nímž i čtvrtý vzájemný souboj zvládl ve dvou setech. Chilanovi nenabídl jediný brejkbol, po obou servisech uhrál přes 80% bodů, pětkrát soupeři sebral servis a neprůstřelný byl i od základní čáry.

Rodák z Bělehradu tak protáhl svou halovou neporazitelnost na pět zápasů a turnajovou už na 12. vítězství. V dalším kole se největší favorit, který uspěl v 21 z posledních 22 duelů na individuálních akcích, premiérově střetne s Boticem van de Zandschulpem.

Flawless! @DjokerNole dismantles Garin with a 6-1 6-1 victory over the Chilean #AstanaOpen pic.twitter.com/xiHZcxPexa