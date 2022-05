Djokovič v oblíbeném Římě odstartoval výhrou nad Karacevem

ATP ŘÍM - Novak Djokovič vstoupil do antukového Masters 1000 v Římě dvousetovou výhrou nad Aslanem Karacevem, kterému oplatil loňskou překvapivou porážku z rodného Bělehradu. O čtvrtfinále si pětinásobný srbský šampion zahraje se Švýcarem Wawrinkou, nebo krajanem Djerem.

Novak Djokovič v sobotu v Madridu prohrál semifinálovou bitvu s Carlosem Alcarazem, o tři dny později už však zvládl vstup do dalšího antukového turnaje Masters 1000 v Římě.



34letý Srb si po hodině a půl poradil 6-3 6-4 s Aslanem Karacevem a povedla se mu tak odveta za nečekané vyřazení z loňského Bělehradu.



Djokovič si v Římě připsal 60. vítězství, což se mu až dosud mimo grandslamy na žádném turnaji nepovedlo. Všech 15 startů v italské metropoli proměnil minimálně ve čtvrtfinále, jedenáctkrát došel až do finále a pětkrát triumfoval.



"Diváci jsou často spíše na straně soupeře, ale tady v Římě mám vždy velkou podporu. I proto rád říkám, že Řím je můj druhý domov," uvedl Djokovič.







O 16. římské čtvrtfinále by si mohl zahrát v repríze finále z roku 2008 se Stanem Wawrinkou. Švýcara ale ještě předtím čeká duel s Djokovičovým krajanem Laslem Djerem.



V osmifinále je také Djokovičův krajan Filip Krajinovič. 30letý Srb porazil 6-2 6-4 světovou sedmičku Andreje Rubljova a v celkově 27. střetnutí s hráčem hráče Top 10 si připsal teprve čtvrté vítězství.