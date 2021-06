Djokovič v Paříži jako první v open éře zkompletoval druhý kariérní grandslam. Celkově má už 19 trofejí

Novak Djokovič v prvních dvou setech finále zaostával za svým standardem a naopak dvaadvacetiletý debutant v grandslamovém finále Stefanos Tsitsipas se překonával.



V prvním setu Řek parádním forhendovým vítězným úderem odvrátil setbol a získat sadu v tie-breaku. Ve druhém setu se ještě vezl na vítězné vlně a získal nadějné vedení 2-0 na sety.



Od třetího setu už Djokovič předváděl hru, kterou zničil i Nadala. Potvrdil roli nejlépe returnujícího hráče, ve výměnách byl důraznější a přidával zkrácení hry. Od třetího setu nenabídl soupeři ani jeden brejkbol. V koncovce Tsitsipas jeden mečbol odvrátil, ale druhý Srb proměnil.



"Atmosféra byla elektrizující. Během posledních 48 hodin jsem předvedl vynikající tenis proti dvěma velikánům našeho sportu. Byly to pro mě strašně těžké zápasy, ale pořád jsem si šel za svým cílem a pořád věřil, že mám šanci uspět. Pořád jsem věděl, že je v mých silách, abych na to dosáhl. Je to splněný sen," radoval se Djokovič pár minut po svém triumfu.







Djokovič je prvním vítězem grandslamu v open éře, během kterého dvakrát prohrával 0-2 na sety. Kromě finálového souboje utekl z kritického stavu také v osmifinále proti italskému teenagerovi Lorenzu Musettimu, který v závěru zápasu vzdal.



Své celkově šesté finále na French Open proměnil v druhý triumf, když navázal na vítězství z roku 2016. Celkově si připsal 19. grandslamový triumf a už za čtyři týdny ve Wimbledonu se tak teoreticky může vyrovnat rekordmanům Rafaelu Nadalovi a Rogerovi Federerovi (20).



Cestou za triumfem 34letý Srb ztratil celkem šest setů, čímž vyrovnal své 'maximum' z Wimbledonu 2014. Jeden z nich mu v pátečním semifinále sebral třináctinásobný šampion Rafael Nadal.



Vyhrát všechny grandslamy alespoň dvakrát dokázal Djokovič jako první v open éře. Předtím se to povedlo jen Rodu Laverovi a Royi Emersonovi.

Most Grand Slam Men's Singles Titles

1T @RafaelNadal 20

1T @RogerFederer 20

3 @DjokerNole 19

4 Pete Sampras 14

5 Roy Emerson 12

6T Bjorn Borg 11

6T @RodLaver 11

8 Bill Tilden 10

9T @AndreAgassi 8

9T @JimmyConnors 8

9T Ivan Lendl 8

9T Fred Perry 8

9T Ken Rosewall 8#RolandGarros — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) June 13, 2021



Djokovič je jediným tenistou od roku 1992 (Jim Courier), který dokázal vyhrát oba úvodní grandslamy sezony a navíc už dvakrát. Poprvé se mu to povedlo v roce 2016. Letos tak stále drží šanci na zkompletování premiérového kalendářního grandslamu.



Finálovou bilanci na grandslamech si Djokovič vylepšil na 19-10, celkovou finálovou bilanci má 84-36. Za triumf vydělal 1,4 milionu eur,



22letý Řek Tsitsipas hrál finále grandslamu jako první Řek v historii. Z celkově 17 finálových duelů má zatím sedm titulů. Ty nejcennější slavil na Turnaji mistrů 2019 a letos na antukovém Masters 1000 v Monte Carlu. V pondělí se stane poprvé světovou čtyřkou.



16 ze 17 grandslamů od začátku sezony 2017 vyhráli hráči Big 3. Pouze na loňském US Open triumfoval Rakušan Dominic Thiem, v New Yorku ale tehdy nestartoval Djokovič, Nadal ani Federer.

Last 12 Grand Slam Champs

2021 #RolandGarros @DjokerNole

2021 @AustralianOpen Djokovic

2020 @RolandGarros @RafaelNadal

2020 @USOpen @ThiemDomi

2020 AO Djokovic

2019 USO Nadal

2019 @Wimbledon Djokovic

2019 RG Nadal

2019 AO Djokovic

2018 USO Djokovic

2018 W Djokovic

2018 RG Nadal — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) June 13, 2021