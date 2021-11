Djokovič v Paříži začal třísetovou výhrou nad Fucsovicsem

Novak Djokovič 12. září prohrál finále US Open s Daniilem Medveděvem a v posledním zápase přišel o kalendářní Grandslam i rekordní 21. grandslamový titul. Po psychicky bolestné porážce měsíc a půl nehrál a soustředí se už jen na významné akce.



Tento týden se na kurty vrátil na halovém Masters 1000 v Paříži, kde se s ohledem na blížící se finálový turnaj Davis Cupu přihlásil i do čtyřhry. Už v pondělí s krajanem Filipem Krajinovičem ve třech setech zdolali Australany Alexe de Minaura a Luka Savilleho.

A v úterý večer 34letý Srb zvládl i vstup do dvouhry. S Maďarem Mártonem Fucsovicsem si poradil 6-2 4-6 6-3 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 4-0.



Po snadno získaném prvním setu se favoritova cesta za očekávanou výhrou zadrhla a protáhla na více než dvě hodiny. Fucsovics mu sebral podání a vyrovnal, zabojoval pak i ve třetí sadě, ale Djokovičovo vedení 3-1 už nesmazal.



Djokovič tento týden může získat jistotu, že už posedmé v kariéře přezimuje na postu světové jedničky. Potřebuje k tomu získat titul, nebo brzké zaváhání Daniila Medveděva.

Scenarios to secure Year End No. 1 in Paris#Djokovic pic.twitter.com/DusK2bFtHO