Djokovič věří v dobrý výsledek v Monte Carlu. Absence Rafy je šance pro nás ostatní

Pětatřicetiletý Djokovič naposledy hrál na začátku března v Dubaji. Na následujících turnajích v USA však vítěz rekordních 22 grandslamů chyběl, protože není očkován proti koronaviru a pro vstup do země nedostal od úřadů potřebnou výjimku.

"Z pohledu nadcházející části sezony je dobré, že jsem mohl pořádně trénovat na antuce," řekl Djokovič. "V posledních dvou letech jsem v Monte Carlu neměl dobré výsledky (pozn. red.: osmifinále a 2. kolo) a ani nehrál dobře. Takže doufám, že tentokrát mám na čem stavět," dodal.

Djokovičovi by také mohlo pomoci domácí prostředí, protože v Monte Carlu trénuje. "Hodně hráčů ze špičky žije v Monaku a připravuje se tu. Znám to tady dobře a to, že během turnaje spíte ve vlastní posteli, je skvělý pocit," prohlásil vítěz ročníků 2013 a 2015.

Pořadatelé přišli pár dní před turnajem o několik zvučných jmen. Omluvenku poslali s 11 triumfy nejúspěšnější hráč v historii Rolex Monte-Carlo Masters Rafael Nadal, světová dvojka Carlos Alcaraz či Félix Auger-Aliassime.

"Samozřejmě je to ztráta pro turnaj a tenis celkově, protože víme, že Rafa je nejúspěšnějším tenistou na antuce všech dob. Uvědomujeme si, kolikrát už v Monaku vyhrál (pozn. red.: 11krát ze 17 startů). Na druhou stranu je to pro nás ostatní šance tu vyhrát," uvedla aktuální světová jednička.

Djokovič je na úvodním antukovém Masters sezony nejvýše nasazeným a také největším favoritem. Ve druhém kole nastoupí proti kvalifikantovi Ivanovi Gachovovi, nebo Mackenziemu McDonaldovi. Loňské prvenství se pokusí zopakovat šampion posledních dvou ročníků Stefanos Tsitsipas.



Alcaraz, Sinner a Rune by mohli vytvořit novou Big Three

V posledních dvou dekádách vyhrávali grandslamové turnaje a strávili většinu času na postu světové jedničky Djokovič, Roger Federer a Nadal. Není tak divu, že tyto tři legendy vytvořili Big Three.

Podle vítěze letošního Australian Open a momentálního lídra žebříčku ATP se možná rýsuje nová velká trojka. "Asi se očekávalo, že Carlos Alcaraz získá první grandslamový titul na antuce, ale jemu se to povedlo na betonu. To jen ukazuje, že už je kompletním hráčem a dokáže zahrát skvěle na každém povrchu. Je velmi mladý a pro náš sport velice důležitý."

"Navíc je skvělé, že tu máme jeho relativně novou rivalitu s Jannikem Sinnerem, o které se hodně mluví a tenisový svět se na každý jejich souboj těší. Včetně Miami spolu sehráli několik výborných zápasů. Jsem si jistý, že spolu s Holgerem Runem budou z té mladší generace dominovat. Možná je to příští Big Three."