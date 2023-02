Djokovič vyrovnal rekord Grafové! Příští pondělí bude mít na kontě nejvíce týdnů na trůnu v historii

Novak Djokovič kvůli odmítavému postoji k očkování proti Covidu-19 přišel loni o celé australské léto včetně Australian Open (2 000 bodů), všechna čtyři Masters na severoamerickém kontinentu (4 000) i US Open (2 000 bodů) a za triumf ve slavném Wimbledonu (2 000) nedostal jediný bod do žebříčku. To je celkem 10 000 bodů, které nemohl získat. Přesto je znovu světovou jedničkou.

Na tenisový trůn se vrátil po jubilejním 10. triumfu na Australian Open, dnes vyrovnal rekord Steffi Grafové (377 týdnů) a už teď je jasné, že se za týden na prvním místě v počtu strávených týdnů na postu světové jedničky osamostatní a bude historickým rekordmanem. Když se podíváme jen na mužský žebříček, pak je rekordmanem už dávno, na druhého Rogera Federera (již ukončil kariéru) má náskok 67 týdnů.

Rodák z Bělehradu ztratí v novém vydání pořadí 90 bodů za loňské čtvrtfinále v Dubaji. Pokud by Carlos Alcaraz po Buenos Aires ovládl i probíhající akci ATP 500 v Rio de Janeiru, měl by za týden v pondělí stejný počet bodů jako Djokovič. V tom případě bude rozhodovat největší bodový zisk z grandslamů, Turnaje mistrů a podniků Masters. Ten má vyšší majitel 22 grandslamových trofejí, ačkoli se nemohl zúčastnit výše zmíněných turnajů a za Wimbledon se mu nepočítá ani jeden bod.

Pětatřicetiletý Srb momentálně nikde nehraje, na turnajích by se mohl znovu objevit za týden v Dubaji. Dle dostupných informací si zažádal o výjimku pro vstup do USA, jelikož se chce v březnu zúčastnit podniků Masters v Indian Wells a Miami.

377 - Novak Djokovic has equalled Steffi Graf as the player with the most weeks as the number #1 in the world (377), since the ATP rankings began in 1973. Eternity.@atptour @ATPMediaInfo @WTA_insider @WTA pic.twitter.com/lIkExXo9CZ