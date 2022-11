Djokovič znovu terčem, video přípravy drinku má miliony zhlédnutí. Ne všechno, co vidíte, je kontroverzní, upozorňuje jeho žena

Video už má přes 15 milionů zhlédnutí a je v posledních dnech nejdiskutovanějším tématem na sociálních sítích. Djokovičův fyzioterapet Ulises Badio během výměny stran míchá v hledišti pařížské haly Bercy blíže neurčený drink a další členové realizačního týmu 21násobného grandslamového šampiona se snaží přípravu skrýt před zraky fanoušků a kamer. Rodákovi z Bělehradu následně nápoj donese jedna ze sběraček míčků a Djokovič vypjaté utkání s Tsitsipasem nakonec zvládne.

Vyhrocenou debatu na sociálních sítích zahájí britský novinář Damian Reilly. Právě on během letošního Wimbledonu upozornil na záběry, na nichž Djokovič během přestávky mezi gamy inhaluje z lahve.

Pětatřicetiletý Srb a pozdější vítěz nejslavnějšího tenisového turnaje světa tehdy na tiskové konferenci reagoval s úsměvem na tváři, že se jedná o "kouzelný lektvar" a zatím o něm nemůže mluvit, ale brzy se vše dozvíme.

Reillymu zřejmě toto vyjádření nestačilo a do bývalé světové jedničky se pustil znovu. "Všichni novináři se tomu ve Wimbledonu zasmáli. Teď se opět nic neděje, média jeví minimální zájem. Nikdo se Djokoviče nezeptal, o co jde."

Do debaty se zapojuje i známý americký tenisový reportér Ben Rothenberg a žádá větší transparentnost v tom, jaké látky tenisté užívají. "Chování Djokovičova týmu je v tomhle případě zvláštní. Co se, proboha, snaží skrýt?" napsal na Twitteru.

Can anyone who knows tennis explain what is going on here, and why it’s being done this way? It looks amazingly dodgy. pic.twitter.com/xoJHBLmTzA — Damian Reilly (@DamianReilly) November 6, 2022

Zatímco Djokovič se k celé kontroverzi ani jednou nevyjádřil, jeho žena Jelena se s Reillym pustila do diskuse. Brita dokonce označila za "novináře se skrytou agendou".

"Nevidím nic pochybného. Vidím jen lidi, co se snaží udržet svůj byznys v soukromí, a to ve světě, ve kterém si každý myslí, že má právo na vás namířit kameru pokaždé, když se mu zachce. Vypadá to, že chtít si zachovat soukromí v této době, znamená být podezřelý."

Zároveň odmítá tlak, aby Djokovič na otázky ohledně tajného nápoje odpověděl okamžitě. "Promluví, až bude chtít on. Nutit někoho mluvit o něčem, o čem zatím mluvit nechce, je absurdní a nesmyslné. Zaměřte se víc na sebe. Ne všechno, co vidíte, je kontroverzní. Může to být jen soukromé. Je vůbec dovoleno nechat si něco pro sebe?"

Djokoviče se zastal také aktivní australský tenista John Millman. "Přehnaná pozornost na člena týmu, který míchá drink. Bylo by fajn používat selský rozum. Myslíte si, že by někdo z týmu míchal něco zakázaného na vyprodaném stadionu s přítomností kamer na každém kroku? V šatnách vidíte členy týmu míchat drinky neustále, a to v nijak označených lahvích."

Na stranu majitele 90 titulů se postavil i Mark Kovacs, expert na výkon a trenér s rozsáhlým vzděláním a výzkumem elitních sportovců. "Možná to vypadá divně, ale je to naprosto normální. Třeba se snažili schovat produkt od firmy, která nepatří mezi jejich sponzory. Nebo jednoduše nechtěli, aby někdo viděl složení nápoje. Může to být jedna z tisíce dostupných ingrediencí, ale pro Djokoviče představovat tajnou zbraň."

He will talk when he is ready to talk. This whole nonsense about making people speak about something they are not ready because OTHERS are unpatient is absurd. Sit a bit in silence. Mind yourself more. Not everything you see is controversial. It could be private. Is that allowed? — Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) November 8, 2022

Too much attention on a team member mixing sports drinks.. a proper ridiculous notion that something is up, stadium full, cameras everywhere, drinks mixed in players box.. I mean use a little logic here, maybe just maybe they don’t want to give the edge to anyone. — John Millman (@johnhmillman) November 8, 2022

Že by Djokovič na veřejnosti užil jakoukoli látku ze seznamu těch zakázaných, je přinejmenším nepravděpodobné. Špičkoví tenisté jsou totiž pravidelně testováni a každý z nich během jednoho roku absolvuje zhruba 20 odběrů. Větší pozornost antidopingových komisařů je upřena na ty, kteří se herně a výsledkově výrazně zlepší.

Loni musel Djokovič podstoupit 21 testů, Rafael Nadal 14, Roger Federer 12 a Barbora Krejčíková byla s 36 kontrolami nejtestovanější hráčkou na okruhu WTA.