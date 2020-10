Djokoviče v čele Hráčské rady nahradil Murray

První hráč světového žebříčku Djokovič z čela organizace odstoupil krátce před US Open a oznámil plány na založení nové nezávislé asociace Professional Tennis Players Association (PTPA). Spolu s ním odešli Vasek Pospisil, John Isner a Sam Querrey.

Ve dvanáctičlenné Hráčské radě ATP zasedají i Roger Federer a staronový šampion Roland Garros Rafael Nadal, kteří se ke vzniku nové organizace vyjádřili odmítavě. Djokovič chce založit PTPA, protože má pocit, že má v rámci ATP malou šanci významně ovlivňovat klíčová rozhodnutí.

4️⃣ new players have been elected to the ATP Player Council.@andy_murray | @felixtennis | @jimchardy | @johnhmillman