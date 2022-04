Djokovičovi opět došla šťáva. Mohla by za tím být nedávná nemoc, řekla světová jednička

Dva zápasy, stejný scénář. Novakovi Djokovičovi v úvodním utkání s Alejandrem Davidovichem v Monte Carlu i ve finále s Andrejem Rubljovem v Bělehradu došel dech, ve třetím setu už svým soupeřům nedokázal vzdorovat. "Je to znepokojující, můžu jen předpokládat, že je za tím nemoc, která mě postihla před pár týdny," svěřil se médiím.

Djokovič vždy vynikal perfektní fyzickou kondicí, která mu vyhrála nejeden zápas, své soupeře na kurtu dokázal ve většině dlouhých bitev "přežít". Poslední dvě porážky však byly velmi netypické. Rodákovi z Bělehradu po vydřeném vítězství ve druhé sadě pokaždé došel dech. V Monte Carlu proti Alejandrovi Davidovichovi i ve finále v Bělehradu s Andrejem Rubljovem měl stejný problém, se Španělem se zmohl na jediný game, od Rusa dokonce schytal kanára.

"Je to znepokojující, můžu jen předpokládat, že je za tím nemoc, jež mě postihla před pár týdny," uvedl 34letý Srb. "Nelíbí se mi, co se dnes stalo, celý třetí set byl podobný tomu v Monte Carlu. S tímhle nemám předchozí zkušenost, proto si myslím, že je to nemoc, která byla docela nepříjemná. Zotavení asi bude trvat déle, než jsem čekal."

Přesto vidí oproti Monte Carlu velké zlepšení. "Musím se na to dívat pozitivně, dokázal jsem tu otočit tři zápasy a začal jsem se trápit fyzicky až ve čtvrtém. To je pořád lepší, než mít problémy hned v prvním utkání," vzpomínal na vystoupení v Monte Carlu, kde odehrál teprve druhý turnaj a čtvrtý duel v letošním roce.

"Ta nemoc byla celkem vážná, na několik týdnů hodně ovlivnila mě, moje tělo, můj metabolismus. Nicméně vidím pokrok, dokázal jsem absolvovat několik třísetových bitev. Pořád mi to však dělá starosti. Trénuju stejně a tam potíže nemám. Sice se zlepšuju pomalu, ale jistě. Paříž je velkým cílem."

French Open startuje 22. května a lídr žebříčku ATP bude v Paříži potřebovat svou nejlepší kondici. V areálu Rolanda Garrose bude obhajovat titul a pokusí se v počtu grandslamových trofejí znovu dotáhnout na rekordmana Rafaela Nadala. Další generálky na antukový grandslam absolvuje na Masters v Madridu a Římě.