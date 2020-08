Do Prahy míří další omluvenky: Hrát nebudou Sakkariová, Kontaveitová ani Šwiateková

Tento týden se v Palermu koná první turnaj WTA po pětiměsíční pauze zaviněné pandemií koronaviru. Na příští týden vedení WTA svěřilo konání podniku WTA také Praze, kde se má hrát od 10. srpna na antuce ve Stromovce.



Pořadatelé připravující přísné hygienické podmínky se pyšnili velmi kvalitním startovním polem, jenže kvůli nejisté situaci kolem konání turnajů se seznamem přihlášených hráček bude v této době hodně míchat nejen v Praze.



Zdá se totiž, že v tenisovém prostředí zřejmě čím dál více kolují zákulisní informace o uskutečnění i prestižních turnajů v Americe. Už od 21. srpna se má hrát přes tři týdny vkuse na kurtech ve Flushing Meadows v New Yorku, kde se chystá společný turnaj WTA Premier 5 a ATP Masters 1000, po kterém má následovat US Open.



A asi právě proto se už o víkendu z Prahy omluvila semifinalistka loňského US Open a světová osmička Belinda Bencicová, aby se mohla připravovat na kurtech s rychlejším povrchem.



Švýcarku již následují další kolegyně. Nově se z Prague Open odhlásily 20. hráčka světa Řekyně Maria Sakkariová, Estonka Anett Kontaveitová (22. v WTA), Polka Iga Šwiateková (49.) a Belgičanka Alison Van Uytvancková (57.). Tři z nich přitom startují tento týden v Palermu: Sakkariová včera už vypadla s Kristýnou Plíškovou, Kontaveitovou a Van Uytvanckovou čeká vstup do turnaje až dnes.



Škrty ve startovní listině mohly udělat radost alespoň tenistkám 'pod čarou', které díky tomu v Praze nemusí do kvalifikace a mohou se těšit rovnou na hlavní soutěž. Mezi nimi je i Češka Kristýna Plíšková.



Z domácích hráček jsou přihlášeny také Markéta Vondroušová, Karolína Muchová, Barbora Strýcová a Kateřina Siniaková. Z Top 20 zůstávají přihlášené kromě Vondroušové ještě světová dvojka Simona Halepová, Petra Martičová a Elena Rybakinová.