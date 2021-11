Do semifinále na Next Gen ATP Finals postoupili také Korda, Báez a Nakashima

NEXT GEN ATP FINALS - Na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let se zkompletovaly semifinálové dvojice. Španěla Carlose Alcaraze mezi čtyřkou nejlepších doplnili Američané Sebastian Korda s Brandonem Nakashimou a Argentinec Sebastián Báez.

Nejvýše nasazený Carlos Alcaraz měl postup jistý už včera a dnes pouze udržel svou neporazitelnost, když Argentince Juana Manuela Cerúndola přehrál 3-0 na sety.



V pátečním semifinále se 18letý Španěl utká se Sebastiánem Báezem. 20letý argentinský antukář dnes porazil 4-3 4-2 4-2 Francouze Huga Gastona a stal se nejpřekvapivějším semifinalistou.



"Věděl jsem, že dnes potřebuju vyhrát 3-0 na sety, abych měl jistotu postupu. Snažil jsem se hrát agresivně a jsem rád, že jsem plnil svůj plán," radoval se Báez, který mimo antuku ještě nikdy nehrál hlavní soutěž turnaje ATP ani challengeru.



"Tohle je můj teprve druhý turnaj na tomto povrchu, ale užívám si to a postup ze skupiny je příjemný bonus," radoval se bývalý nejlepší junior světa Báez, jenž hrál na hardu pouze kvalifikaci letošního US Open. Na Next Gen ATP Finals se stal prvním jihoamerickým semifinalistou.







Sebastian Korda v Miláně přehrál 4-2 4-3 4-2 domácího Lorenza Musettiho a skupinou B prošel bez porážky. Na vítězné údery dnes Itala přestřílel 21-8.



"Snažil jsem se získávat hlavně ty big pointy a to se mi dařilo. Dnes byl mou zbraní servis," řekl Korda, který ztratil po servisu jen šest fiftýnů.



O finále se 20letý Američan utká s krajanem Brandonem Nakashimou, který v přímém souboji o semifinále porazil Dána Holgera Runeho.



"S Brandonem to pro nás bude nová zkušenost. Doufám, že tu lidem předvedeme velkou show," těší se syn bývalé světové dvojky Petra Kordy.