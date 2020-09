Do Síně slávy byly nominovány zakladatelky ženské tenisové tour

"Původní devítka" byla nominována téměř na den přesně 50 let poté, co tato skupina hráček v čele s Kingovou podepsala smlouvu na 1 dolar k účasti na prvním nezávislém ryze ženském turnaji. Založením okruhu Virginia Slims bojovaly proti tehdejší nerovnosti ve výši odměn pro muže a ženy a položily tak základ vzniku nynější WTA Tour.

Vedle Kingové, jež je za své výkony na kurtu členkou Síně slávy už od roku 1987, tvořily "Original 9" Peaches Bartkowiczová, Rosie Casalsová, Judy Daltonová, Julie Heldmanová, Kerry Melvilleeová Reidová, Kristy Pigeonová, Nancy Richeyová a Valerie Ziegenfussová. Snahu Kingové o zrovnoprávnění mužského a ženského tenisu minulý týden ocenila i mezinárodní federace ITF přejmenováním Fed Cupu na Billie Jean King Cup.

Ve stejné kategorii takzvaných přispěvatelů byl do Síně slávy pro rok 2021 nominován i loni zesnulý tenisový instruktor Dennis Van der Meer.

