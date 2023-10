Do Tokia dorazila bez formy. Domů si Kuděrmetovová odváží první trofej z tvrdého povrchu

Světová devatenáctka Veronika Kuděrmetovová za poslední tři měsíce prohrála 6 z 9 zápasů, v Tokiu ale po čtvrt roce vyhrála dvakrát po sobě a nakonec během šesti dnů nenašla přemožitelku v žádném z pěti vystoupení.

V pátek si poprvé vyšlápla na světovou dvojku Igu Šwiatekovou, s níž předtím uhrála jen deset gamů ve čtyřech vzájemných duelech, v sobotu uspěla ve svém nejdelším zápase kariéry po takřka třech a půl hodinách boje proti krajance Anastasii Pavljučenkovové a v neděli zvládla i finále proti světové čtyřce Jessice Pegulaové.

Šestadvacetiletá rodačka z Kazaně v úvodu vyhrála deset výměn po sobě a ujala se vedení 3:0. Náskok sice neudržela, ale další brejkbol už soupeřce nenabídla a již po 84 minutách hry zvítězila 7:5, 6:1. O tři roky starší Američanku porazila i ve druhém vzájemném střetnutí, poprvé uspěla letos na jaře na antuce v Madridu.

"Přeju Jessice povedený závěr sezony, vždy hraje skvěle. Děkuju svému manželovi a trenérovi, protože vím, že to někdy nemáme jednoduché, ale vždy stojí za mnou," řekla krátce po triumfu Kuděrmetovová, jež vyhrála pátý ze šesti posledních soubojů s hráčkami elitní světové desítky.

Dvě hráčky TOP 10 během jednoho turnaje Kuděrmetovová porazila teprve podruhé v kariéře, poprvé se jí to povedlo letos v květnu na antukové 'tisícovce' v Madridu proti Darje Kasatkinové a právě Pegulaové. Vůbec premiérově si jedné akci vyšlápla na dvě členky elitní pětky.

Bývalá světová devítka Kuděrmetovová také přerušila sérii čtyř finálových porážek a své celkově 7. finále proměnila v teprve druhý titul, opět z podniku WTA 500. První slavila předloni na zelené antuce v americkém Charlestonu.

Devětadvacetiletá Pegulaová cestou do finále ztratila jen devět gamů, na druhý letošní a celkově čtvrtý triumf ale nedosáhla. Už má ale definitivní jistotu druhého startu na na Turnaji mistryň, na němž loni nevyhrála ani jeden zápas.

"Veronika hrála tento týden úžasný tenis a dnes byla nad mé síly. Děkuju divákům, že přišli, a doufám, že jsem si v Japonsku udělala pár nových fanoušků.Nemohu se dočkat, až se sem vrátím," řekla Pegulaová, jež triumfovala naposledy v srpnu v Montrealu.

