Dokonalý lék na deprese. Sakkariová v Mexiku slaví druhý a nejcennější titul

Maria Sakkariová je už čtyři roky členkou TOP 30, od září 2021 stabilní hráčkou TOP 10 a několik týdnů ve světovém žebříčku strávila na 3. místě.

Přesto měla na kontě jediný titul a to ještě z podniku nejnižší kategorie WTA 250. Osmadvacetiletá Řekyně totiž často nezvládá víkendová vyvrcholení turnajů.

A když na začátku srpna neuspěla ve finále ve Washingtonu a na US Open na třetím grandslamu po sobě vypadla v 1. kole, upadala do depresí. "Ztrapňuju sama sebe, asi si musím od tenisu odpočinout," soukala ze sebe nešťastná Řekyně.

Pauzu si naštěstí neudělala. O necelý měsíc později slaví největší úspěch kariéry.

Osmadvacetiletá Řekyně vyhrála turnaj WTA 1000 v oblíbené Guadalajaře, kde kde si předloni odbyla debut na Turnaji mistryň (semifinále) a před rokem došla do finále prvního ročníku tamní 'tisícovky'.

This one's yours, Maria @mariasakkari defeats Dolehide, 7-5, 6-3 to win her first EVER WTA 1000 title in Guadalajara!!! #GDLOpenAKRON pic.twitter.com/UcE4EGoIFA