Dominantní Češky. Kovačková se Zajíčkovou suverénně ovládly French Open

DNES, 17:45
Aktuality 7
FRENCH OPEN - Další velký úspěch pro český tenis. Jana Kovačková (15) spolu s Kateřinou Zajíčkovou (16) coby nenasazený pár ovládly juniorskou čtyřhru na French Open, když ve finále přehrály americkou dvojici Jordyn Hazelittovou (16) a Welles Newmanovou (16) ve dvou setech 6:1, 6:4. Pro Kovačkovou jde navíc o třetí deblový titul z juniorských grandslamů v řadě.
Profily hráčů
Kovackova Jana
Newman Welles
Hazelitt Jordyn
Jana Kovačková s Kateřinou Zajíčkovou ovládly na French Open juniorku (@ ČTK / imago sportfotodienst / Roberta Corradin/IPA Sport)

Hazelittová/Newmanová – Kovačková/Zajíčková 1:6, 4:6

Byla to velká jízda. Kovačková se Zajíčkovou prošly do finále v naprosto dominantním stylu. V prvním kole ztratily pouhé dva gamy, stejně tak ve druhém. Ve čtvrtfinále i semifinále přišly suverénní Češky shodně o pouhé čtyři hry.

V podobném duchu, v jakém procházely celým turnajem, začaly Kovačková se Zajíčkovou i finálový duel. Do zápasu vlétly naprosto dominantně, přivlastnily si všechna tři úvodní podání Američanek a dostaly se do vedení 5:0. Až za tohoto stavu Hazelittová s Newmanovou získaly první game, když uspěly na returnu. Vzápětí však znovu neudržely svůj servis a o první sadu přišly snadno za pouhých 23 minut 1:6.

Američanky pokračovaly v katastrofálním výkonu na podání. Ztratily i pátý a šestý game a ve druhém setu nabraly manko 1:4. Zdánlivě ztracený zápas ale nezabalily. Využily několika nevynucených chyb českého páru a srovnaly krok. Dramatické závěrečné dvě hry ale už patřily Kovačkové se Zajíčkovou, které je přes shody získaly a po hodině hry se mohly radovat z titulu.

Pro Kovačkovou, která za týden oslaví šestnácté narozeniny, jde o třetí titul z grandslamové juniorky v řadě. Se sestrou Alenou triumfovala jak na loňském US Open, tak na letošním Australian Open. Kovačková si v Paříži zahrála i dvouhru, kde skončila v semifinále na pozdější vítězce Alise Okťabrevové. Pro Zajíčkovou šlo naopak o debut na juniorských grandslamech.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

6
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Kapitan_Teplak
06.06.2026 19:16
Pro Kovačkovou jde navíc o třetí deblový titul z juniorských grandslamů v řadě = nová královna.
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tenisman1233
06.06.2026 17:59
Češky suverénně ovládly celý turnaj,v průměru v každém zápasu ztratily 3,4 gemu!!!!!
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Liverpool22
06.06.2026 18:07
smile
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The_Punisher
06.06.2026 17:53
Gratulace! Trochu jsem se v tom druhem setu bal tradicniho WTA scenare, ale nenaplnil se Jana by mela vstoupit do hall of fame v GS ctyrhre
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Liverpool22
06.06.2026 18:08
Z Jany roste super deblistka smile
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Georgino
06.06.2026 18:24
I v tom singlu se posouvá.
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