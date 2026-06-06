Dominantní Češky. Kovačková se Zajíčkovou suverénně ovládly French Open
Hazelittová/Newmanová – Kovačková/Zajíčková 1:6, 4:6
Byla to velká jízda. Kovačková se Zajíčkovou prošly do finále v naprosto dominantním stylu. V prvním kole ztratily pouhé dva gamy, stejně tak ve druhém. Ve čtvrtfinále i semifinále přišly suverénní Češky shodně o pouhé čtyři hry.
V podobném duchu, v jakém procházely celým turnajem, začaly Kovačková se Zajíčkovou i finálový duel. Do zápasu vlétly naprosto dominantně, přivlastnily si všechna tři úvodní podání Američanek a dostaly se do vedení 5:0. Až za tohoto stavu Hazelittová s Newmanovou získaly první game, když uspěly na returnu. Vzápětí však znovu neudržely svůj servis a o první sadu přišly snadno za pouhých 23 minut 1:6.
Američanky pokračovaly v katastrofálním výkonu na podání. Ztratily i pátý a šestý game a ve druhém setu nabraly manko 1:4. Zdánlivě ztracený zápas ale nezabalily. Využily několika nevynucených chyb českého páru a srovnaly krok. Dramatické závěrečné dvě hry ale už patřily Kovačkové se Zajíčkovou, které je přes shody získaly a po hodině hry se mohly radovat z titulu.
Pro Kovačkovou, která za týden oslaví šestnácté narozeniny, jde o třetí titul z grandslamové juniorky v řadě. Se sestrou Alenou triumfovala jak na loňském US Open, tak na letošním Australian Open. Kovačková si v Paříži zahrála i dvouhru, kde skončila v semifinále na pozdější vítězce Alise Okťabrevové. Pro Zajíčkovou šlo naopak o debut na juniorských grandslamech.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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