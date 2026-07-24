Dominantní Krejčíková přejela další krajanku. V Praze vyškolila i Šalkovou a je v semifinále
Šalková – Krejčíková 3:6, 3:6
Krejčíková zahájila své už třetí české derby na letošním Livesport Prague Open tím nejlepším možným způsobem. Favoritka těžila z chyb krajanky Šalkové, která na brejkbol udělala dvojchybu a hned v úvodu se dostala do manka brejku.
Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře byla dominantní na vlastním servisu a brejk snadno potvrdila. Šalková poté začala ve výměnách víc držet krok a dočkala se svého prvního získaného gamu.
Osmá hra nabídla první zajímavější game na podání Krejčíkové. Šalková donutila favorizovanou krajanku ke dvěma chybám a měla vedení 40:15, ale hlavně svou druhou šanci zahodila snadnou chybou. Krejčíková její zaváhání potrestala a upravila skóre na 5:3.
Úvodní set nakonec Krejčíková uzavřela už na returnu. Po ukázkovém a těžko čitelném lobu si vypracovala setbol a hned první šanci proměnila, když Šalková poslala forhend do autu. Po 32 minutách se tak přiblížila k postupu do semifinále.
Rovněž druhá sada začala brejkem, ovšem tentokrát poprvé na returnu uspěla Šalková. Mladší z českých tenistek donutila Krejčíkovou k chybám a na druhý brejkbol vytáhla nechytatelný bekhend po čáře. Radost ale Šalkové dlouho nevydržela a po několika chybách dopustila okamžité srovnání skóre.
Krejčíková znovu potrestala Šalkovou ve čtvrtém gamu. Mladá Češka měla náskok už 40:0, ale udělala dvě chyby a po dvojchybě pustila favoritku k brejkbolu. Krejčíková ale nakonec využila až čtvrtou šanci, maratonskou hru urvala na svou stranu a náskok setu a brejku hlasitě oslavila.
Zatímco Šalková se na servisu nadále trápila, Krejčíková po zaváhání v úvodu druhého setu opět v této disciplíně dominovala. Šalková navíc prohrála pátý game po sobě a Krejčíková šla za stavu 5:1 podávat na vítězství. Bývalá světová dvojka si ovšem situaci dost zkomplikovala. Šalková snížila na 3:5 a měla dva brejkboly. Krejčíková ale další drama nepřipustila a duel uzavřela.
Krejčíková zapsala včetně nedělního triumfu v řeckých Aténách už osmé vítězství v řadě a na pražské Štvanici navázala na skalpy Lindy Fruhvirtové a Lucie Havlíčkové. Shodou okolností také jim povolila stejně jako Šalkové pouhých šest gamů.
Navzdory přiznané únavě je Krejčíková jasně největší adeptkou na zisk titulu. Na Livesport Prague Open se do čtvrtfinále dostala teprve podruhé a v roce 2021 si došla bez ztráty setu pro trofej. Šalková naopak prošla mezi nejlepší osmičku na tomto podniku poprvé, ale své maximum na hlavním okruhu nevyrovnala.
Letošní edice pražského turnaje by mohla mít české finále. Krejčíková bude v sobotním semifinále plnit roli favoritky proti rakouské hvězdičce Lilli Taggerové, která vyřadila Sáru Bejlek, a Tereza Valentová nastoupí proti Ukrajince Darje Snigurové.
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