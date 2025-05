Dopingový trest jako výhoda? Považuju to za vtip a zázraky nečekáme, říká kouč Sinnera

Jannik Sinner (23) odehraje v sobotu na domácím Masters v Římě svůj první zápas po dopingovém trestu a tenisový svět bude pozorně sledovat, jak si povede. Tým aktuální světové jedničky žádné zázraky hned na prvním turnaji po pauze neočekává a Italův kouč Simone Vagnozzi se vyjádřil k názoru, že by mohla tříměsíční suspendace pro jeho svěřence představovat nějakou výhodu.

Dopingová kauza kolem Sinnera vyvrcholila letos v únoru, kdy se úřadující šampion dvou grandslamů krátce po úspěšné obhajobě na Australian Open dohodl s Mezinárodní antidopingovou agenturou (WADA), která požadovala trest na jeden až dva roky, na tříměsíčním zákazu činnosti.

Vyhnul se tak dubnovému slyšení u Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) a v květnu mohl zase naskočit do turnajového kolotoče. Jeho první akcí po skončení úvodního grandslamu sezony bude domácí Masters v Římě, kde v sobotu večer nastoupí proti Marianovi Navonemu.

Sinner nemohl po většinu trestu trénovat s žádným profesionálním tenistou. V posledních dnech ovšem začal polykat plnohodnotné tréninkové dávky a zahrál si třeba s Casperem Ruudem, Jackem Draperem či Franciscem Cerúndolem. Poslední soutěžní zápas odehrál 26. ledna.

Kouč aktuálního lídra žebříčku Vagnozzi, který Sinnera vede od února 2022, promluvil o tom, jaký vliv měl dopingový trest na jeho svěřence. "Byl jsem překvapený, když jsem četl názor, že by dopingový trest mohl představovat pro Jannika nějakou výhodu. Dokonce to psali i někteří experti. Považuju to za vtip. Pokud by to byla pravda, tak proč si nikdo jiný takovou pauzu nedal? Snažili jsme se tuhle situaci zvládnout nejlépe, jak jsme mohli."

"První měsíc trestu byl velmi klidný. Pak Jannik začal trénovat, ale nemohl hrát žádné tréninkové zápasy s profesionály. To mu bylo umožněno až v posledních dnech. Bylo důležité si vyzkoušet tady v Římě centrální dvorec, protože v posledních pěti měsících odehrál jen dva turnaje a nemá zápasovou praxi. Takže zázraky neočekáváme," doplnil Vagnozzi.

Sinner měl loni v březnu dva pozitivní dopingové testy na přítomnost anabolického steroidu. Majitel tří grandslamových trofejí však situaci pokaždé rychle vysvětlil, vždy se úspěšně odvolal a od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) nedostal žádný trest.

Do kontaktu s clostebolem měl přijít poté, co jeho fyzioterapeut Giacomo Naldi použil volně prodejný sprej na řeznou ránu na vlastní ruce předtím, než Sinnera masíroval. Sprej dal údajně Naldimu kondiční trenér Umberto Ferrara. Veřejnost se dozvěděla o neortodoxní dopingové kauze až v srpnu krátce před US Open.