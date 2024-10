Doufal jsem, že tenhle den nepřijde, napsal Federer po oznámení Nadala. Poklonu mu vysekl i Berdych

Vřelými slovy reagoval na čtvrteční zprávu o konci kariéry Rafaela Nadala (38) bývalý švýcarský tenista Roger Federer (43). Dvacetinásobný grandslamový šampion, jenž uzavřel svou profesionální dráhu před dvěma lety, označil dlouholeté soupeření s Nadalem za "obrovskou čest".

"To byla kariéra, Rafo! Vždycky jsem doufal, že tenhle den nepřijde," napsal na sociálních sítích Federer několik desítek minut poté, co jeho rival, ale zároveň i přítel, oznámil konec kariéry. Rozloučí se v listopadu na finálovém turnaji Davis Cupu v Málaze.

"Děkuju za nezapomenutelné vzpomínky a za všechny tvé neskutečné úspěchy ve hře, kterou oba milujeme. Bylo mi obrovskou ctí," dodal Federer, jehož soupeření s Nadalem v době vrcholu jejich kariér je považováno za jednu z nejpozoruhodnějších rivalit ve světě sportu. Sehráli 40 zápasů, z toho 14 na grandslamech, a téměř o pět let mladší Nadal z nich vyšel s pozitivní bilancí 24-16.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

"Je to smutná zpráva pro celý tenisový svět a nejen pro něj. Měl jsem velké štěstí, že jsem ho mohl poznat i lidsky. Je to skvělý člověk," řekl Ital Jannik Sinner, jeden z Nadalových nástupců na prvním místě světového žebříčku, na němž Španěl strávil celkem 290 týdnů. "Všichni jsme viděli, jak dobrý to byl hráč, co nás mladé všechno naučil. Ale zároveň zůstal skromný, úspěchy ho nezměnily," ocenil třiadvacetiletý Ital.

Gratulace ke skvělé kariéře nepřišly Nadalovi jen ze světa tenisu. "Končí jeden z nás a jeden z nevětších sportovců, které naše země vyprodukovala. Děkujeme Rafo za tvé tituly, za tvé hodnoty a za to, že jsi byl hlasem našeho posledního Eura. Prosím, nech nás zakřičet si to ještě jednou. Vamos, Rafo!" rozloučili se s velkým fotbalovým fanouškem představitelé španělského fotbalového svazu a připomněli tradiční pokřik "Pojď", jímž Nadal slavil své vítězné míčky.

Roger Federer to Rafa Nadal after announcing his retirement from tennis.



Always supporting each other til the very end. pic.twitter.com/qQNkCler2k — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 10, 2024

Jednoho z nejlepších tenistů historie ocenil i jeden z největších fotbalistů v dějinách, Portugalec Cristiano Ronaldo. "Rafo, to byla neskutečná jízda. Tvoje oddanost, vášeň a neuvěřitelné schopnosti inspirovaly miliony lidí na celém světě. Bylo mi ctí být svědkem tvé cesty a toho, že jsem tě mohl nazývat svým přítelem. Gratuluju k úžasné kariéře, užij si sportovní důchod!" napsal o rok a půl starší Ronaldo, jenž po konci působení v Evropě hraje ligu v Saúdské Arábii.

Berdych ocenil Španělovu bojovnost a nasazení v tréninku

Bývalého českého tenistu Tomáše Berdycha konec kariéry jeho někdejšího rivala Rafaela Nadala nepřekvapil. Nedávno jmenovaný kapitán českého daviscupového týmu v rozhovoru pro Radiožurnál Sport ocenil Španělovu bojovnost a nasazení v tréninku. Dvaadvacetinásobný grandslamový šampion Nadal dnes ve videu na sociálních sítích oznámil, že na finálovém turnaji Davis Cupu v listopadu v Málaze ukončí kariéru.

Vzhledem ke zdravotním problémům, které Nadala v posledních měsících provázela, to Berdycha nijak nešokovalo. "Samozřejmě je to smutné, je to okamžik, kdy jedna z obrovských ikon našeho sportu končí. Ale já si myslím, že kdo ten tenis trošku sleduje, tak to musel čekat. Myslím, že ten čas se opravdu blížil," řekl bývalý tenista, který se v éře velikánů Rogera Federera, Novaka Djokoviče a Nadala dlouhodobě držel v první desítce světového žebříčku.

Ocenil úspěchy nyní osmatřicetiletého Nadala, který čtrnáct ze svých 22 grandslamových titulů získal na milované antuce v Paříži. "Je to neuvěřitelně úspěšná kariéra. On si to opravdu vybojoval, zasloužil. Všechny výsledky si odmakal a odedřel. Je to jenom smeknout klobouk a obdivovat to, co dokázal. Byl strašně specifický. Byl to obrovský bojovník, měl bojovnou mentalitu a proměnil to v tyto výsledky," uvedl Berdych, který je jen o rok starší.

Sám proti Nadalovi nastoupil čtyřiadvacetkrát, jen čtyřikrát ho dokázal porazit. "Každý ten zápas s ním byl oslava tenisu, protože hrát s takovým hráčem je obrovská výzva. Je to neuvěřitelné zrcadlo toho, na čem člověk musí zapracovat. To, že se mi ho podařilo třikrát, čtyřikrát porazit, tak toho si hrozně moc cením," řekl.

S Nadalem prohrál ve finále Wimbledonu 2010, svém jediném grandslamovém finále v kariéře. Z vítězných zápasů si vybavuje zejména čtvrtfinále Australian Open 2015, kdy hvězdného Španěla porazil hladce 6:2, 6:0 a 7:6. "Tehdy jsem hrál jeden ze svých nejlepších tenisů, jaký se mi kdy povedl," dodal Berdych, který ukončil profesionální kariéru v roce 2019.