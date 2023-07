Druhý triumf na challengeru. Kopřiva po velkém finálovém obratu ovládl Veronu

Vít Kopřiva loni v Prostějově na pátý pokus přešel přes semifinále challengeru a hned první finále pak přetavil v triumf. Od té doby znovu prohrál čtyři semifinálové zápasy v řadě, než sérii zlomil v sobotu v italské Veroně a mizernou bilanci v semifinálových duelech vylepšil na 2:8.

A finále už zvládl i v Benátsku. Ale zatímco loni na Hané krajana Dalibora Svrčinu smetl dvakrát 6:2, v Itálii měl s Ukrajincem Vitalijem Sačkem hodně namále. Prohrával 1:6 a 2:5 a celkem pětkrát se ocitl dva míčky od porážky, k mečbolu ale ukrajinského soka trénujícího v Česku nepustil.

Šestadvacetiletý Čech nakonec zvítězil nad přemožitelem bývalé světové sedmičky a nasazené jedničky Belgičana Davida Goffina po dvou a půl hodinách 1:6, 7:6, 6:2 a vyhrál i čtvrtý vzájemný souboj. Letos v Praze uspěl dokonce až po odvrácení dvou mečbolů.

