Druhým vítězem UTS v Nice je Zverev. První turnaj žen vyhrála Pavljučenkovová

Alexander Zverev si na Ultimate Tennis Showdown odbyl premiéru a k triumfu mu stačila účast pouze v druhé polovině soutěže. Společně s Felixem Augerem-Aliassimem byl totiž nasazen rovnou do semifinále.



Oba nasazení tenisté si nejprve v sobotu zahráli o právo výběru semifinálového soupeře. Třiadvacetiletý Němec zdolal o tři a půl roku mladšího Kanaďana 3-2 na sety, když v závěrečném setu zápasu hraného v uvolněné atmosféře odvrátil setbol.



V neděli pak oba zvládli své semifinálové duely proti domácím soupeřům. Zverev si poradil s papírově slabším Corentinem Moutetem a devatenáctiletý Auger-Aliassime porazil rovněž 3-1 na sety ve formě hrajícího Richarda Gasqueta.



Večer došlo na finálový zápas, v němž na sebe narazili druhý den po sobě Zverev a Auger-Aliassime. O vítězi musela opět za stavu 2-2 na sety rozhodnout 'náhlá smrt', tedy set, který vyhraje tenista po zisku dvou výměn po sobě. Kanaďan znovu získal první míček a měl mečbol, ale další dvě výměny vyhrál Němec a mohl slavit triumf.



The King of UTS' Jungle



Let us introduce you to UTS2's champion, @AlexZverev #UTShowdown pic.twitter.com/1SI4a28FTO — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) August 2, 2020



Na turnaji v Akademii Patricka Mouratogloua se o víkendu představily poprvé také ženy. Akci čtyř tenistek ovládla 29letá Ruska Anastasia Pavljučenkovová, jež ve finále zdolala 3-2 na sety domácí Alizé Cornetovou. Francouzka v sobotním semifinále vyřadila 13letou Češku Brendu Fruhvirtovou.



"Byla to příjemná změna zahrát si po dlouhé době zápasy na body. Je to zajímavý projekt a jsem ráda, že jsem se tu mohla být. Vítězství je příjemný bonus," řekla světová třicítka Pavljučenkovová.

Can't have Lightning without The Thunder ⚡️@NastiaPav becomes the first-ever women's UTS champion in an outstanding sudden death finish.#UTShowdown pic.twitter.com/SX8I1h9weD — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) August 2, 2020

UTS? Turnaj s netradičními pravidly

Ultimate Tennis Showdown je projektem Patricka Mouratogloua a otce australského tenisty Alexeje Popyrina a má velmi zvláštní pravidla. Nejzásadnějším rozdílem v pravidlech je bodování, které dává tenistům prostor k taktizování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá 10 minut a získá ho tenista, který po uplynutí doby vyhraje více bodů. Za případného stavu 2-2 na sety se hraje rozhodující set (náhlá smrt), který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů vyhraje dva body v řadě (servisy se střídají po každém bodu).

Congratulations to UTS2's king and queen, @AlexZverev and @NastiaPav #UTShowdown pic.twitter.com/zD2hDJCZyb — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) August 2, 2020