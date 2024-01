Drzé a odhodlané mládí: Šest teenagerů včetně Menšíka se v Melbourne hlásí o slovo

Zatím se o nich tolik nemluví, mezi nadějné mladíky, kteří mají převzít vládu nad tenisovým světem, se počítají hlavně Alcaraz, Sinner či Rune. Jenže za současnou vlnou nové hvězdné generace vyrůstá ještě jedna další. V Melbourne se v hlavní soutěži mužů představilo šest teenagerů a hned pět, včetně českého obra Jakuba Menšíka (18) postoupilo dál.

Jednoduše řečeno, budoucností tenisu nemusí být je tři princové, kteří čekají na konec vlády srbského šampiona Novaka Djokoviče. Pole hráčů, kteří mohou v následující dekádě hlasitě mluvit do dění v tenisovém světě je daleko širší. Australian Open v prvních dnech odhalil možnosti hráčů jakými jsou v teenagerském věku Dino Prižmič, Alex Michelsen, kvalitu už navíc delší čas ukazují Arthur Fils či Luca Van Asche.

O tom, že se mládí dere vpřed a nekompromisně posílá z cesty pryč veterány, se přesvědčil i český matador Jiří Veselý. Toho poslal ze hry Francouz Arthur Fils, který je ze současných teenagerů nejvýše postaveným hráčem rankingu. Patří mu 34. příčka pořadí, on si ale hlavně pochvaluje i mentorské rady Rafaela Nadala.

"Ukázal mi, že i v tréninku je potřeba dřít pokaždé na 100 procent. Jede naplno, naplno, naplno. Neodpočívá. A stále bojuje, i na tréninku," objevuje svět šampionů ještě nedávno problémový Fils. "Našel jsem svůj rytmus, mám sebevědomí a hraji lépe a lépe," pochvaluje si francouzský talent, který si ve druhém kole brousí zuby na Tallona Griekspoora.

Český obr s cenným skalpem

Poněkud skromnější projev mimo kurty má zatím Jakub Menšík. Obr vysoký 191 centimetrů, který zaujal už na US Open postupem do 3. kola, nyní vyřídil v Melbourne na úvod Kanaďana Denise Shapovalova. “Je to moje druhá zkušenost s hlavní soutěží grandslamu a sebevědomí a zkušenosti, které jsem získal v New Yorku, se snažím prodat i tady v Austrálii. Cítím se daleko pohodlněji než poprvé, protože znám ten pocit hrát na grandslamu proti velkým hráčům,” vyprávěl rodák z Prostějova, který má pro tenis na tvrdých površích ideální tělesné parametry i skvěle fungující servis.

“Shapovalov je bývalý hráč TOP 10. Ví, jak se takové zápasy hrají, takže to bylo těžké. Jsem šťastný, že jdu dál, práce není hotová,“ naznačil své sebevědomí český talent, který se v prvním kole prezentoval 31 vítěznými údery.

Také Američan Alex Michelsen si poprvé vyzkoušel grandslamovou atmosféru loni na US Open a v New Yorku udělal průlom, po kterém pak v závěru roku vystoupal mezi sto nejlepších hráčů světa. Zatímco v USA měl fanoušky na své straně, v Melbourne poznal, jaké to je, když mu publikum nepřeje. "V úvodu jsem trochu hůř zvládal své nervy. Bylo to poprvé, co jsem hrál před takovou kulisou. Všichni mu fandili a já se cítil opravdu osamocený," vyprávěl po duelu, ve kterém domácího Jakea McCabea udolal 3:1 na sety.

Francouz Luca Van Asche zažil podobnou atmosféru v souboji s dalším domácím hráčem Jamesem Duckworthem, ale i on postup vydřel, i když potřeboval o sadu víc. Pětisetovou bitvu vyhrál i Číňan Juncheng Shang, startující na divokou kartu. Ten si dokonce připsal skalp o 10 let staršího Mackenzieho MacDonalda, 42. hráče světa. Mladická energie byla v tomto utkání více než zkušenost.

Djokovič v zrcadle

A tak jediným, kdo neprošel sítem prvního kola, byl z teenagerů 18letý Chorvat Dino Prižmič. Tomu los poslal do cesty desetinásobného šampiona a obhájce titulu Novaka Djokoviče. Ale i on si vysloužil respekt a uznání. "Před pár lety jsem porazil Dina v juniorech na přípravném turnaji a tak jsem si to nenechal ujít. Bylo vidět, že hraje fakt dobře!” chválil vrstevník Alex Michelsen. A tleskal i sám Djokovič: "Má v sobě tolik potenciálu a může se stále zlepšovat. Cítil jsem se, jako bych hrál proti sobě v zrcadle."

Novak Djokovic started his Australian Open campaign with a strong start, by beating Croatian youngster Dino Prizmic in a thrilling first round match



Source: eurosport IG#NovakDjokovic #DinoPrizmic #tennis #AusOpen #AustralianOpen #Djokovic pic.twitter.com/xsCALDT7md — Elite Performance Solutions (@EPSbriefs) January 15, 2024

Druhá zkouška pro teenagery přijde ve druhém kole. Nejtěžší los má jednoznačně Jakub Menšík, který vyzve devátého nasazeného Huberta Hurkacze. Pokud by ale tři z šesti náctiletých letos v Melbourne prošli i do třetího kola, nebude to překvapení.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.