Dubaj: Poslední Češky v ohrožení. Nosková musí najít formu, Bejlek zkusí překvapit
Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 17. 2.
Češi v akci
Bejlek (ČR) – Bencicová (9-Švýc.) | Court 2 (09:30 SEČ)
Nosková (10-ČR) – Cirsteaová (Rum.) | New Court 1 (14:00 SEČ)
Nosková se trápí, Bejlek zkusí překvapit
Linda Nosková si letos prochází krušným obdobím, postrádá svou nejlepší formu a předvádí nestabilní výkonnost. Pokud nechce stejně jako před týdnem v Dauhá skončit již ve druhém kole, bude s největší pravděpodobností muset najít lepší výkon než ten z úvodního zápasu proti Ann Liové. Nejen s Američankou, ale i s puchýři bojovala přes dvě hodiny a tři sety. Teď ji čeká papírově mnohem těžší soupeřka. A sice Sorana Cirsteaová, která má vynikající formu a hraje svou poslední sezonu v kariéře. Rumunka včetně triumfu doma v Kluži vyhrála posledních šest zápasů, přičemž neztratila set a v Dubaji si na úvod poradila s Aljaksandrou Sasnovičovou. Nosková je dokonce mírnou kurzovou outsiderkou a s Cirsteaovou měla v jediném předchozím souboji na začátku sezony 2024 v Brisbane potíže a zvítězila až ve třech setech. Nutno přiznat, že Cirsteaová tehdy nebyla v tak dobré formě jako nyní.
Další z posledních dvou českých nadějí na turnaji je Sára Bejlek. Talentovaná mladá Češka pokračuje ve své neporazitelnosti na půdě Spojených arabských emirátů a včetně šokujícího triumfu na pětistovce v Abú Zabí vyhrála už osm duelů v řadě. Svůj debut na tisícovce v Dubaji odstartovala hladkým vítězstvím v souboji divokých karet se Zeynep Sönmezovou a v dalším kole se pokusí zaskočit favorizovanou světovou třináctku a bývalou šampionku Belindu Bencicovou. Švýcarka se slovenskými kořeny má letos výbornou bilanci 7:1 a shodou okolností prohrála pouze s jiným mladým českým talentem Nikolou Bartůňkovou na Australian Open. V Dubaji začala nepřesvědčivě a prohrála úvodní set s Jessicou Bouzasovou. Ve zbytku utkání však dominovala, a pokud nebude zdravotně limitována, měla by si poradit i s mnohem méně zkušenou Bejlek.
Úterní program
CENTER COURT (od 08:00 SEČ)
1. Gračovová (Fr.) – Pegulaová (4-USA)
2. M. Andrejevová (5-) – Kasatkinová (Austr.)
3. Gauffová (3-USA) – Kalinská (-)
4. Rybakinová (1-Kaz.) – Birrellová (Austr.) / nejdříve v 16:00 SEČ
5. Ealaová (Fil.) – Paoliniová (6-It.)
NEW COURT 1 (od 08:00 SEČ)
1. Alexandrovová (8-) – Linetteová (Pol.)
2. Mertensová (Belg.) – Navarrová (14-USA)
3. Ružičová (Chorv.) – Zacharovová (-) / nejdříve v 11:00 SEČ
4. Badosaová (Šp.) – Svitolinová (7-Ukr.)
5. Nosková (10-ČR) – Cirsteaová (Rum.)
COURT 2 (od 08:00 SEČ)
1. Stearnsová (USA) – Tausonová (12-Dán.)
2. Bejlek (ČR) – Bencicová (9-Švýc.)
COURT 4 (od 08:00 SEČ)
1. Hozumiová/F. Wu (Jap./Tchaj-wan) – Bhosaleová/Plipuechová (Indie/Thaj.)
2. Jovicová (16-USA) – Šnajderová (-)
3. Bouzková/Tjenová (ČR/Indon.) – Dabrowská/Stefaniová (5-Kan./Braz.) / nejdříve v 11:00 SEČ
4. Hunterová/Siniaková (7-Austr./ČR) – Perezová/Schuursová (Austr./Niz.) / nejdříve ve 12:30 SEČ
