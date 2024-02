Dva české úspěchy v Dubaji. Lehečka zdolal Fucsovicse, Menšík odvrátil mečbol Čoriče

ATP DUBAJ - Vstup do turnaje ATP 500 v Dubaji zvládli v třísetových duelech oba čeští zástupci. Jiří Lehečka (22) odstartoval výhrou 6:4, 3:6, 7:5 nad o deset let starším Maďarem Mártonem Fucsovicsem (32) a zajistil si souboj proti čerstvému šampionovi z Dauhá Karenu Chačanovovi (27). Jakub Menšík (18) tři dny po nezdaru ve finále v katarské metropoli vybojoval místo mezi šestnáctkou nejlepších po obratu proti dvojnásobnému semifinalistovi Bornu Čoričovi z Chorvatska (27), jehož zdolal až po odvrácení mečbolu a téměř třech hodinách boje v tie-breaku rozhodující sady.

Lehečka – Fucsovics 6:4, 3:6, 7:5

Jiří Lehečka na začátku roku v australském Adelaide vybojoval premiérový titul na okruhu ATP, další tři individuální akce ale pro něj skončily neúspěchem. Dvakrát vypadl po nečekaných porážkách s Alexem Michelsenem a Arthurem Rinderknechem a před dvěma týdny v Rotterdamu poprvé v sezoně nezvládl svůj úvodní zápas, byť měl proti hráči TOP 10 Hubertu Hurkaczovi tři mečboly.

V Dubaji už však svého prvního soupeře opět přetlačil. Zatímco loni při svém debutu ve Spojených arabských emirátech neudržel vedení proti Alexanderu Zverevovi, tentokrát třísetovou bitvu zvládl. Z kvalifikace rozehraného Maďara Mártona Fucsovicse zdolal 6:4, 3:6, 7:5.

Statistiky zápasu Jiří Lehečka – Márton Fucsovics (@ Livesport)

Lehečka rozhodl oba své vyhrané sety díky brejku v závěru. V první sadě prolomil podání 77. tenisty světa čistou hrou na 5:4 a následně při vlastním servisu také bez ztráty bodu set zakončil. Ve třetí sadě dvaadvacetiletý český tenista promarnil vedení 3:0, ale opět mu vyšel závěr. V koncovce získal osm fiftýnů v řadě a třetím brejkem zápas uzavřel.

36. hráč světa Lehečka si o čtvrtfinále zahraje se světovou patnáctkou Karenem Chačanovem, s nímž loni v Miami a ve Vídni neuhrál ani set a uhrál dohromady pouze deset gamů.

Sedmadvacetiletý Rus, jenž v neděli ve finále v katarském Dauhá přetlačil Jakuba Menšíka, si v prvním kole poradil 6:2, 6:3 s devatenáctiletým francouzským lucky loserem Lucou Van Asschem a připsal si pátou výhru v řadě.

Karen keeps the wins coming @karenkhachanov extends his unbeaten streak to 5 with a 6-2 6-3 win over Van Assche! #DDFTennis pic.twitter.com/J9JKRLXLuN — Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2024

Menšík – Čorič 4:6, 6:3, 7:6

Jakub Menšík v Dubaji nastoupil pouhé tři dny po porážce ve finále v Dauhá a opět potvrdil svou skvělou formu. Proti 31. hráči světa a semifinalistovi z let 2015 a 2019 Bornu Čoričovi sice ztratil nadějně rozehraný první set a využil jen 2 ze 14 brejkbolů, ale vývoj otočil a po odvrácení mečbolu a bezmála třech hodinách boje zvítězil 4:6, 6:3, 7:6.

Mensik on a MISSION



The rise of @mensik_jakub_ continues as he saves a match point and defeats Coric 4-6 6-3 7-6!

#DDFTennis pic.twitter.com/SzAEs5NyMG — Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2024

Menšík se jako první dostal k brejkbolům, ale žádnou ze tří šancí za stavu 4:3 a 40:0 nevyužil a vzápětí přišel o servis. A když další dva brejkboly neproměnil aní v 10. hře, první set ztratil. V úvodu druhé sady po boji udržel servis, přerušil sérii tří prohraných gamů a když na celkově devátý pokus proměnil šanci na brejk, vynutil si třetí dějství.

V něm český mladík odskočil do vedení 3:1 a náskok dlouho držel. Když měl ale v 10. gamu při svém servisu mečbol, zakončil výměnu úderem do pásky. Rozhodnout tak musel až tie-break, ve kterém Menšík ztratil vedení 4:0 a dokonce se ocitl jediný míček od porážky. I s touto novou situací se ale vypořádal a útočným úderem soupeře donutil k chybě. Sám při druhém mečbolu znovu chyboval, při třetím už však o devět let starší Chorvat první vzájemný zápas ukončil nevynucenou chybou.

Statistiky zápasu Jakub Menšík – Borna Čorič (@ Livesport)

Osmnáctiletý rodák z Prostějova tak i na svém čtvrtém turnaji na hlavním okruhu vyhrál úvodní zápas. Po třetím kole na US Open, druhém kole na Australian Open a finále v Dauhá zvládl premiéru také na tradičně silně obsazeném a štědře dotovaném podniku ATP 500 v Dubaji.

Zatímco ještě na začátku minulého týdne měl s hráči TOP 50 bilanci 0:2, nyní s nimi vyhrál čtyři z pěti zápasů během osmi dní. V Dauhá skolil i trojnásobného grandslamového šampiona Andyho Murrayho či světovou pětku Andreje Rubljova.

Jakub Menšík je v prvním kole turnajů na hlavním okruhu stále neporažen (@ Profimedia)

87. hráč světa Menšík hraje první turnaj v roli hráče TOP 100, ve které je nejmladším členem a sedmým nejmladším za posledních 10 let. Vítězný start v Dubaji by ho mohl posunout již do osmé světové desítky.

Ve druhém kole se Menšík utká znovu po týdnu s Alejandrem Davidovichem (h2h 1:0). Osmý nasazený Španěl v vodním kole i přes škobrtnutí a poranění palce na pravé noze porazil 6:3, 4:6, 6:1 Maďara Fábiána Marozsána a po sérii tří porážek se dočkal pocitu z vítězného zápasu.

Medveděv – Ševčenko 6:3, 7:5

Pokud Menšík postoupí podruhé do čtvrtfinále, mohl by v něm vyzvat obhájce titulu a světovou čtyřku Daniila Medveděva. Nejvýše nasazený Rus v Dubaji v prvním zápase od porážky ve finále Australian Open, v němž neudržel vedení 2:0 na sety proti Janniku Sinnerovi a následně několik týdnů odpočíval a léčil zranění nohy, porazil 6:3, 7:5 naturalizovaného Kazacha Alexandera Ševčenka. Druhý set otočil ze stavu 3:5.

Back like he never left @DaniilMedwed defeats Shevchenko 6-3 7-5 in his first match back since the Australian Open! #DDFTennis pic.twitter.com/XD6n0BeMiD — Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2024

"Na týden a půl jsem si udělal volno a byl jen sám se sebou. Když jsem se ale vrátil na kurt, začal jsem cítit bolest a netrénoval jsem na sto procent. Je to velmi choulostivé, protože když pak nastoupíte do zápasu, musíte na to zapomenout. Když se nesoustředíte jen na tenis, prohrajete. Dnes jsem žádnou bolest necítil a těším se na další zápas," řekl Medveděv.

Osmadvacetiletý rodák z Moskvy má na kontě 20 titulů včetně trofejí z US Open či Turnaje mistrů. Ještě nikdy ale nedokázal triumf v následné sezoně obhájit a dokonce žádný z turnajů nedokázal vyhrát dvakrát. Každou z 20 trofejí získal v jiném městě.