Dvacetiletý Lehečka zvládl bitvu s Musettim, zahraje si o první finále a má jistý debut v Top 100!

Jiří Lehečka měl výborný vstup do letošní sezony, na challengeru v Traralgonu uhrál čtvrtfinále, následně prošel kvalifikací Australian Open a ve svém prvním zápase hlavní soutěže na nejvyšším okruhu sebral set bývalé světové trojce Grigorovi Dimitrovovi.

Pak sice zaznamenal dvě nečekané a hladké porážky, ale v Rotterdamu se znovu rozjel. Po úspěšné kvalifikaci si zajistil debut v hlavních soutěžích turnajů ATP a vyřadil Denise Shapovalova (#12), domácí jedničku Botice van de Zandschulpa (#51) a dnes po více než dvouhodinové bitvě Lorenza Musettiho (#63). Před cestou do nizozemské haly přitom nikdy neporazil hráče Top 90 a měl na kontě jen dva skalpy členů nejlepší stovky.

The dream run continues! World No. 137 Jiri Lehecka defeats Musetti 6-3 1-6 7-5 and moves into the semi-finals in Rotterdam #abnamrowtt pic.twitter.com/YttDBKMIxp

Lehečka v úvodním dějství předvedl nejlepší pasáž na turnaji, když trefil 13 vítězných úderů a jen čtyři nevynucené chyby, suverénně si hlídal servis a po jediném brejku šel do vedení. V úvodním gamu druhé sady však nevyužil pět brejkbolů a až do stavu 6-3 1-6 0-2 se trápil.

Poté ovšem nastartoval obrat, přes shodu si udržel podání, o čtyři měsíce mladšího Itala, který vyhrál dvakrát po sobě poprvé od loňského French Open, brejknul a až do konce utkání byl na servisu znovu suverénní. Na returnu využil hned první mečbol, napodobil loňskou senzační jízdu Víta Kopřivy a stal se žebříčkově nejníže postaveným semifinalistou rotterdamské akce od roku 1995.

34 winners 19 unforced errors.



He is the lowest ranked player to reach the semifinals in Rotterdam since 1995.