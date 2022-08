Dvě senzace na úvod mužského US Open. Tsitsipas a Fritz nezvládli roli velkých favoritů

Stefanos Tsitsipas si před US Open připsal skalp světové jedničky Daniila Medveděva, ale také prohrál s britským mladíkem Jackem Draperem a ve finále Masters v Cincinnati podlehl rozjetého Chorvatovi Bornu Čoričovi.



Svou nevyrovnanou výkonnost předvedl i v New Yorku, kde se jako na jediném grandslamu stále nedostal alespoň do osmifinále. Letos skončil senzačně už v 1. kole, v němž podlehl 0-6 1-6 6-3 5-7 Danielu Galánovi.



24letý řecký favorit měl v duelu s kolumbijským kvalifikantem mizerný start. Prohrál úvodních 11 her za sebou a první game získal až za stavu 0-6 a 0-5. Ve třetím setu sice vykřesal naději na obrat, ve čtvrtém ale neudržel vedení 4-2 a přestože zlikvidoval celkem osm mečbolů, vyřazení neodvrátil.



26letý Kolumbijec, jež hraje hlavní soutěž US Open poprvé v kariéře, si na sedmý pokus připsal skalp hráče Top 20 a vůbec poprvé uhrál set proti členovi Top 10.



94. hráč světa Galán si o vyrovnání svého grandslamového maxima zahraje s Australanem Jordanem Thompsonem (h2h 1-0).







Senzací skončil také duel dvou domácích hráčů. Světová dvanáctka Taylor Fritz skončil na 303. hráči světa Brandonu Holtovi. 24letý syn dvojnásobné šampionky Tracy Austinové zvítězil 6-7 7-6 6-3 6-4 a po úspěšně zvládnuté kvalifikaci si připsal vítězný debut nejen na grandslamu, ale i na okruhu ATP.



Ani si prý nepamatoval, co mu před debutem řekla jeho slavná matka, vítězka US Open z let 1979 a 1981. "Už nevím, co to bylo. Pravděpodobně něco jako 'užij si to'. A to jsem také udělal," řekl novinářům Holt. "Možná jsem v některých fázích nehrál tak kvalitně, ale v jiných zase ano. To je prostě tenis, nahoru a dolů. Nakonec to ale dopadlo dobře pro mě, takže těžko můžu být šťastnější," uvedl.





• US OPEN •

New York, USA, tv. povrch, 60.100.000 dolarů

pondělní výsledky (29. 8. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • Garín (Chile) - Lehečka (ČR) 3-6 7-6(3) 7-5 6-1 van de Zandschulp (21-Niz.) - Macháč (ČR) 3-6 7-6(3) 6-1 3-6 7-5 Medveděv (1-) - Kozlov (USA) 6-2 6-4 6-0 Galán (Kol.) - Tsitsipas (4-Řec.) 6-0 6-1 3-6 7-5 Ruud (5-Nor.) - Edmund (Brit.) 6-3 7-5 6-2 Auger-Aliassime (6-Kan.) - Ritschard (Švýc.) 6-3 6-4 3-6 6-3 Holt (USA) - Fritz (10-USA) 6-7(3) 7-6(1) 6-3 6-4 Carreño (12-Šp.) - Thiem (Rak.) 7-5 6-1 5-7 6-3 Berrettini (13-It.) - Jarry (Chile) 6-2 6-3 6-3 Wolf (USA) - Bautista (16-Šp.) 6-4 6-4 6-4 de Minaur (18-Austr.) - Krajinovič (Srb.) 7-5 6-2 6-3 Kyrgios (23-Austr.) - Kokkinakis (Austr.) 6-3 6-4 7-6(4) A. Murray (Brit.) - F. Cerúndolo (24-Arg.) 7-5 6-3 6-3 Chačanov (27-) - Kudla (USA) 3-6 6-1 6-2 6-2 Paul (29-USA) - Zapata (Šp.) 4-6 6-3 2-6 6-0 7-5 Fucsovics (Maď.) - Cressy (30-USA) 6-7(4) 7-5 5-1 / skreč C. Yibing Wu (Čína) - Basilašvili (31-Gruz.) 6-3 6-4 6-0 Davidovich (Šp.) - Nišioka (Jap.) 6-3 7-5 6-3 Tabilo (Chile) - Majchrzak (Pol.) 6-1 6-4 6-7(3) 6-1 Rinderknech (Fr.) - Halys (Fr.) 4-6 7-6(4) 6-3 6-2 Korda (USA) - Bagnis (Arg.) 5-7 7-6(3) 7-5 6-1 Nava (USA) - Millman (Austr.) 7-6(7) 4-6 7-6(4) 1-6 6-1 van Rijthoven (Niz.) - Zhizhen Zhang (Čína) 3-6 6-7(4) 7-6(9) 6-1 6-4 Moutet (Fr.) - Wawrinka (Švýc.) 6-4 7-6(7) / skreč W. Grenier (Fr.) - Etcheverry (Arg.) 4-6 6-2 6-3 6-4 Borges (Portug.) - Shelton (USA) 7-6(6) 3-6 7-6(5) 6-7(8) 6-3 Monteiro (Braz.) - Molčan (SR) 6-4 4-6 6-4 6-1 Bublik (Kaz.) - Gaston (Fr.) 6-4 6-4 6-4 Draper (Brit.) - Ruusuvuori (Fin.) 6-4 6-3 6-3 Bonzi (Fr.) - Humbert (Fr.) 7-6(1) 6-1 5-7 3-6 6-2 Bublik (Kaz.) - Gaston (Fr.) 6-4 6-4 6-4 Thompson (Austr.) - Sonego (It.) 2-6 1-6 6-2 6-4 6-4 Cachín (Arg.) - Bedene (Slovin.) 6-4 6-3 5-7 1-6 7-6(6)