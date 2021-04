Dvojnásobný šampion Nišikori v Barceloně začal vydřeným obratem proti Pellovi

Kei Nišikori během kariéry získal 12 titulů. Ty nejcennější slavil na akcích ATP 500. Na nich triumfoval pětkrát, z toho dvakrát v letech 2014 a 2015 na antuce v Barceloně. K tomu před pěti lety přidal finálovou porážku s Nadalem.



Letos ve španělské metropoli zahajuje jaro na evropských antukách a svůj úvodní zápas zvládl. S Argentincem Guidem Pellou měl ale namále, neboť prohrál první set a ve druhém prohrával 2-4 a za stavu 5-6 soupeř podával na vítězství. Japonský tenista však vývoj otočil a po více než dvou a půl hodinách boje zvítězil 4-6 7-6 6-2.



"On byl v prvním i druhém setu mnohem lepším hráčem. Podával na vítězství, v tie-breaku vedl 3-0. Ani nevím, jak jsem se z toho vymotal. Ale ve třetím setu jsem se cítil už mnohem lépe," komentoval Nišikori, který vylepšil svou bilanci v Barceloně na 23-6.



"V prvním a druhém setu jsem dělal spoustu nevynucených chyb. Pak jsem něco trochu změnil a začalo to fungovat. Chci si to přenést do dalšího kola. To, jak jsem dnes bojoval a jak jsem hrál ve třetím setu," dodal 31letý Japonec.



Ve druhém kole se Nišikori utká s třináctým nasazeným Chilanem Christianem Garínem, s nímž v jediném vzájemném duelu loni na antuce v Hamburku uhrál jen tři gamy.



"Je to dobrý antukář, ale umí hrát na všech površích. Loni v Hamburku jsem hrál dobře, přesto jsem hladce prohrál. Takže určitě musím něco změnit," plánuje bývalý čtvrtý hráč světa Nišikori.



Tenisem bez fanoušků znuděný Francouz Benoit Paire v Barceloně podlehl 5-7 3-6 italskému lucky loserovi Federicu Gaiovi (135. v ATP), prohrál posedmé v řadě a svou bilanci od loňského restartu si zhoršil na 2 výhry a 16 porážek.



Největším favoritem letošního ročníku je domácí jedenáctinásobný šampion Rafael Nadal. Ve spodní polovině pavouka se o místo ve finále porvou zřejmě čerství finalisté z Monte Carla Stefanos Tsitsipas a Andrej Rubljov.

• ATP 500 BARCELONA •

Španělsko, antuka, 1.702.800 dolarů

pondělní výsledky (19. 04. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Nišikori (Jap.) - Pella (Arg.) 4-6 7-6(4) 6-2 Chardy (Fr.) - Basilašvili (Gruz.) 6-4 3-6 6-3 Andújar (Šp.) - Simon (Fr.) 6-1 3-6 6-3 Herbert (Fr.) - Nagal (Indie) 7-5 6-0 Gerasimov (Běl.) - Tsonga (Fr.) 7-5 6-1 Zapata (Šp.) - Kuzněcov (Rus.) 6-7(4) 7-5 6-1 Norrie (Brit.) - Caruso (It.) 6-1 6-2 Gaio (It.) - Paire (Fr.) 7-5 6-3 Ivaška (Běl.) - Griekspoor (Niz.) 6-3 6-1 Munar (Šp.) - Monteiro (Braz.) 6-3 7-5