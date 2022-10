Džabúrová 'doma' v Monastíru roli favoritky nezvládla. Už ve čtvrtfinále podlehla Liuové

Ons Džabúrová se letos jako první Afričanka a zástupkyně arabského tenisu dostala do finále grandslamu (Wimbledon a US Open) a ve světovém žebříčku se vyšplhala na 2. místo.



Tento týden měla možnost představit se po šesti letech domácím fanouškům na novém turnaji WTA 250 v Monastíru, roli největší hvězdy ale nepotvrdí. Po dvou úvodních hladkých výhrách nad Ann Liovou a Jevgenijí Rodinovou překvapivě ztroskotala ve čtvrtfinále na Claire Liuové.



28letá Tunisanka v prvním vzájemném duelu s o šest let mladší Američankou celkem šestkrát neudržela podání. Po prohrané první sadě hned v úvodu druhého dějství ztratila podání, ale dokázala se dostat do hry a vynutit si třetí set. V něm smazala manko brejku a vyrovnala na 4-4, ale překvapení neodvrátila a po dvou a půl hodinách boje prohrála 3-6 6-4 4-6.



22letá Liuová ve třetím střetnutí s hráčkou Top 10 až na desátý pokus porazila hráčku elitní světové dvacítky. 73. hráčka světa postoupila do semifinále turnaje WTA podruhé v kariéře a opět na severu Afriky.



O finále, kterým by vyrovnala své maximum z letošního antukového podniku v marockém Rabatu, se přemožitelka Kateřiny Siniakové z druhého kola utká s Elise Mertensovou (h2h 1-0). Belgičanku porazila před třemi týdny v Tokiu.



Pátá nasazená Mertensová se ve čtvrtfinále nadřela na vítězství proti Mojuko Učidžimové. V prvním setu jí sice povolila jen pět fiftýnů, ale pak šestkrát přišla o podání a vyhrála až po dvou hodinách hry 6-0 3-6 6-4.



Ve spodní polovině pavouka k překvapení nedošlo, v semifinále na sebe narazí druhá nasazená Veronika Kuděrmetovová a turnajová trojka Alizé Cornetová z Francie (h2h 0-0).