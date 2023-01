Evans se během zápasu podělil s Rubljovem o banán. Pak prohrál ve třech setech

"Pomohl mi doplnit energii. Byl to takový hezký okamžik mezi námi. Máme spolu skvělý vztah," řekl pátý nasazený Rubljov k výpomoci soupeře za stavu 5-4 v prvním setu.

Evans poskytl soupeři jeden ze svých banánů, který krátce předtím dostal od podavače míčků, když viděl, že se po svém výživném zdroji sacharidů a draslíku Rubljov marně shání.

"Mám ho docela rád, tak jsem se ním podělil. Nic jiného v tom není," uvedl Evans. Když se ho reportéři zeptali, zda by si odtrhl od úst i kvůli někomu, koho rád nemá, Brit suše odvětil: "Ne."





