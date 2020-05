Extravagantní tenisový šoumen i muzikant. Noah slaví 60. narozeniny

V dětství žil v Kamerunu, kde také začal s tenisem. Jeho výrazný talent neunikl francouzskému svazu, a v 11 letech se tak Noah stěhoval do Nice do tamní tenisové akademie.

Mezi profesionály začal nastupovat v 17 letech, prvního turnajového vítězství dosáhl v osmnácti a postupně se stal francouzskou tenisovou jedničkou. Miláčkem národa se pak stal v roce 1983, kdy triumfoval na French Open, o rok později po boku Henriho Leconta ovládl také čtyřhru.

Na žebříčku ATP se Yannick Noah nejvýše vyšplhal v roce 1986, kdy figuroval na třetí příčce. Velkou část kariéry také reprezentoval Francii v Davisově poháru, mezi roky 1978 a 1990 odehrál 61 zápasů, salátovou mísu pro celkového vítěze ale nad hlavu pozvedl teprve jako nehrající kapitán francouzského týmu v roce 1991 po finálovém vítězství nad favorizovanými Američany. Stejný úspěch zopakovali francouzští tenisté pod Noahovým vedením ještě v letech 1996 a 2017.

Třikrát ženatý playboy, který má celkem pět dětí, se uchytil také jako muzikant, mimo jiné v září 2010 vyprodal se svou reggae skupinou osmdesátitisícový Stade de France. První dvě desky vydal ještě předtím, než se v roce 1996 definitivně rozloučil s dráhou aktivního sportovce, dnes má na kontě 11 řadových alb.

Noah se také spolu se svou matkou silně angažuje v charitě. Na jeho sportovní dráhu pak navázal syn Joakim, který hraje v basketbalové NBA. Dcera Yelena je úspěšná modelka.

1 Grand Slam

39 #ATP victories

5 Hit Reggae Singles

1,000,000 Broken Hearts



Happy 60th Birthday to the one & only Playboy King of French tennis, Yannick Noah!



pic.twitter.com/QdvsQziwiF