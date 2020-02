Favorit Paire v Indii selhal. Ital Marcora si proti němu připsal životní skalp

ATP PUNÉ - Benoit Paire byl velkým favoritem celého turnaje, v indickém Puné ale nezvládl hned svůj úvodní zápas. Francouzský tenista prohrál s třicetiletý Italem Robertem Marcorou, který si proti světové devatenáctce připsal premiérový skalp hráče Top 50 a postup do čtvrtfinále.

19. hráč světa Benoit Paire byl jediným tenistou Top 60 ve startovním poli turnaje ATP 250 v indickém Puné. Roli velkého papírového favorita ale nepotvrdil, nezvládl dokonce hned svůj úvodní zápas.



Třicetiletý Francouz, který si v lednu zahrál finále v Aucklandu, v prvních deseti zápasech sezony získal vždy alespoň jeden set a všechny tři porážky utrpěl až v tie-breaku rozhodující sady, dnes prohrál 4-6 4-6 s italským kvalifikantem Robertem Marcorou.



Třicetiletý Ital Marcora v Indii startuje teprve podruhé v kariéře v hlavní soutěži turnaje ATP a poté, co si v úterý proti Lukáši Rosolovi připsal premiérový postup do 2. kola, dnes zaznamenal i životní skalp.



Hráče Top 100 totiž Marcora porazil teprve podruhé. Poprvé se mu to povedlo loni v dubnu na challengeru v Sophia Antipolisu rovněž proti Pairemu, tehdy 69. hráči světa.



Italskému tenistovi patří ve světovém žebříčku 174. místo a jeho maximum je jen o tři příčky lepší. Díky úspěchu v Puné má zajištěno jeho překonání.



Ve čtvrtfinále se Marcora, který ve čtyřech zápasech v Indii neztratil ještě ani set, utká s Jamesem Duckworthem. Šestý nasazený Australan dnes udolal po odvrácení mečbolu a téměř tříhodinové bitvě 6-7 7-6 6-3 Japonce Tara Daniela.