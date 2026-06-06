Favorizovaný Báez ovládl prostějovský challenger, Molčan ve finále nestačil
Báez – Molčan 6:4, 6:2
Báez, jenž ve čtvrtfinále vyřadil osmnáctiletou domácí naději Maxima Mrvu, porazil Molčana ve třetím vzájemném utkání podruhé. Slovák, který v semifinále ukončil naděje posledního českého zástupce Hynka Bartoně, vzdoroval soupeři jen 68 minut.
Challenger v Prostějově měl naposledy českého vítěze v roce 2023, kdy Dalibor Svrčina ve finále zdolal Tomáše Macháče. Rok předtím triumfoval Vít Kopřiva, jenž byl letos coby nasazená dvojka velkým adeptem na vítězství, ale vypadl už ve 2. kole.
V exhibiční předehře si finále z roku 2001 zopakovali Bohdan Ulihrach a Jiří Novák. Ulihrach, jenž před 25 lety zvítězil ve třech setech, se tentokrát s Novákem, současným trenérem dvojnásobné grandslamové šampionky Barbory Krejčíkové, rozešel remízou 4:4.
Výsledky dvouhry na challengeru v Prostějově
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