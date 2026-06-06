Favorizovaný Báez ovládl prostějovský challenger, Molčan ve finále nestačil

DNES, 14:00
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CHALLENGER PROSTĚJOV - Argentinský tenista Sebastián Báez potvrdil na antukovém challengeru v Prostějově roli hlavního favorita. Turnajová jednička porazila ve finále 33. ročníku UniCredit Czech Open šestého nasazeného Slováka Alexe Molčana suverénně 6:4, 6:2.
Profily hráčů
Baez Sebastian
Molcan Alex
Sebastián Báez ovládl challenger v Prostějově ( @ ČTK / Peřina Luděk)

Báez – Molčan 6:4, 6:2

Báez, jenž ve čtvrtfinále vyřadil osmnáctiletou domácí naději Maxima Mrvu, porazil Molčana ve třetím vzájemném utkání podruhé. Slovák, který v semifinále ukončil naděje posledního českého zástupce Hynka Bartoně, vzdoroval soupeři jen 68 minut.

Challenger v Prostějově měl naposledy českého vítěze v roce 2023, kdy Dalibor Svrčina ve finále zdolal Tomáše Macháče. Rok předtím triumfoval Vít Kopřiva, jenž byl letos coby nasazená dvojka velkým adeptem na vítězství, ale vypadl už ve 2. kole.

V exhibiční předehře si finále z roku 2001 zopakovali Bohdan Ulihrach a Jiří Novák. Ulihrach, jenž před 25 lety zvítězil ve třech setech, se tentokrát s Novákem, současným trenérem dvojnásobné grandslamové šampionky Barbory Krejčíkové, rozešel remízou 4:4.

Výsledky dvouhry na challengeru v Prostějově

 

Pavel Novotný, ČTK
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