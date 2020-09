Fed Cup ponese jméno Billie Jean Kingové. Nově budou tenistky bojovat v Billie Jean King Cupu

"Jsem z toho stále v šoku. Je to obrovská čest, ale zároveň odpovědnost. Je to bláznivé, je to skvělé, je to nádherné," uvedla šestasedmdesátiletá Američanka Kingová, jež je s deseti triumfy v roli hráčky či kapitánky rekordmankou soutěže.

Billie Jean King Cup bude první globální týmovou soutěží pojmenovanou po ženě. Změna názvu přichází v době, kdy ITF zvýšila prize money na úroveň mužského Davis Cupu, a připomíná padesátileté výročí boje Kingové za založení ženského tenisového okruhu.

"Myslím, že už bylo dlouho na čase. Všechny velké týmové soutěže včetně Davis Cupu mají název po mužích, takže je skutečně příhodné, aby ženské mistrovství světa bylo pojmenováno po někom tak ikonickém jako Billie Jean Kingové, jež změnila tvář ženského sportu," uvedl prezident ITF David Haggerty.

Kingová a její kolegyně, pro něž se vžilo označení "Original 9" (původní devítka), riskovaly v roce 1970 své kariéry a založily Virginia Slims tour. Ta dala základ vzniku organizaci WTA, jež od roku 1973 zastřešuje ženský profesionální tenis.

"Billie Jean Kingová se zasloužila o rozvoj ženského světového tenisu a její jméno je symbolem jeho zrovnoprávnění. Nyní i my budeme bojovat v reprezentační týmové soutěži o trofej, která nese jméno světové legendy. Reprezentovat svou zemi pro mě byla, je a vždy bude velká čest," uvedla šestinásobná vítězka soutěže Petra Kvitová.

"It is an honour to have the women’s world cup of tennis carry my name and a responsibility I will not take lightly" - @BillieJeanKing#BillieJeanKingCup