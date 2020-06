Federer musel s kolenem na další operaci, na kurty se vrátí až příští rok

Rekordman v počtu grandslamových trofejí Roger Federer se už letos na kurty nevrátí. Osmatřicetiletý Švýcar podstoupil letos už druhou artroskopickou operaci problémového pravého kolene a na sociálních sítích oznámil, že do letošní koronavirem přerušené sezony už nenaskočí a vrátí se až v roce 2021.

Osmatřicetiletý Federer letos odehrál jen Australian Open, kde skončil v semifinále na raketě pozdějšího vítěze Novaka Djokoviče. V únoru k překvapení všech podstoupil artroskopickou operaci pravého kolene, přičemž nikdo netušil, že má nějaký vážnější zdravotní problém. Na kurty se chtěl vrátit v červnu na travnatých turnajích, jenže ty byly včetně slavného Wimbledonu kvůli pandemii koronaviru zrušeny.

Federer nyní na sociálních sítích opět překvapil, když oznámil, že se kvůli problémům při rehabilitaci před několika týdny podrobil dalšímu rychlému artroskopickému zákroku a chce si dát dostatek času, aby mohl hrát opět svůj nejlepší tenis. Proto se rozhodl, že pokud se letošní sezona, jež je zatím přerušena do konce července, ještě rozjede, on už do ní nenaskočí.

"Stejně jako před sezonou 2017 si chci dát dostatek času na to, abych byl stoprocentně připraven zase hrát tenis na nejvyšší úrovni. Mí fanoušci a tour mi budou hodně chybět, ale těším se, až se zase uvidíme na začátku příští sezony," uvedl 38letý Švýcar.

Rekordman v počtu grandslamových trofejí měl problémy s kolenem už v roce 2016, kdy sezonu předčasně ukončil po Wimbledonu. Na kurty se vrátil na začátku roku 2017 a senzačně ovládl Australian Open, triumf slavil také ve Wimbledonu.