Federer potvrdil první letošní turnaj, v říjnu se zúčastní domácí akce v Basileji

Federer kvůli problémům s kolenem, s nímž byl v posledních dvou letech už třikrát na operaci, odehrál svůj poslední soutěžní zápas loni ve Wimbledonu, ve čtvrtfinále prohrál s Hubertem Hurkaczem. Mnozí už začali majitele 20 grandslamových trofejí, který v srpnu oslaví 41. narozeniny, odepisovat, ale švýcarský fenomén konec kariéry ještě neplánuje.

Po exhibičním Laver Cupu (od 23. do 25. září v Londýně) by se měl představit na domácí akci v Basileji. Posledních pět startů ve svém rodišti přetavil v triumf a v domácí hale kraloval celkem desetkrát. Informaci přinesl švýcarský deník Blick.

COMING HOME @rogerfederer has announced he will return to tournament tennis in Basel in October! pic.twitter.com/AAjQaXJA4a