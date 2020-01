Federer přemohl bolesti i sedm mečbolů Sandgrena. Věřil jsem v zázrak a měl štěstí, přiznal

Roger Federer v srpnu oslaví 39. narozeniny, přesto v Melbourne zvládl už dva náročné pětisetové zápasy, v nichž byl na pokraji vyřazení.



V pátek ve třetím kole proti Australanu Johnu Millmanovi prohrával v rozhodujícím super tie-breaku 4-8. Pět výměn po sobě tak byl pouhé dva míčky od porážky.



V dalších dvou dnech se prý musel hodně přemlouvat, aby vstal ráno z postele. Asi i proto v neděli prohrál úvodní set s Maďarem Mártonem Fucsovicsem, než vývoj bez potíží otočil.



Že však tělo v tenisově pokročilém věku regeneruje pomaleji, se Federer znovu přesvědčil dnes ve čtvrtfinálovém duelu proti Tennysu Sandgrenovi. Nicméně navzdory bolestem třísla odvrátil za stavu 1-2 na sety celkem sedm mečbolů a po třech a půl hodinách boje zvítězil 6-3 2-6 2-6 7-6 6-3.



Čekal na zázrak, měl štěstí

Zkušený Švýcar sice získal první set, ale bolesti třísla ho limitovaly v pohybu. Za stavu 6-3, 2-6 a 0-3 si vyžádal pauzu na ošetření a společně s fyzioterapeutem zmizel na několik minut v šatnách.



"Už na začátku jsem začal cítit bolesti v oblasti třísel. Ale snažil jsem se co nejméně ukazovat svou slabinu a nechtěl to zabalit. Chtěl jsem bojovat dál. Mohl přijít třeba déšť, nebo jiný zázrak," komentoval Federer své krušné chvilky v prvním vzájemném střetnutí.



Po návratu na kurt švýcarský tenista pokračoval v nevýrazném výkonu a třetí set nezachránil. Až v druhé polovině čtvrtého setu možná zafungovaly pilulky proti bolestem. Tedy 'za minut dvanáct'.







Federer totiž za stavu 4-5 nabídl při svém podání tři mečboly a pokaždé musel do dlouhé výměny. Soupeř mu v nich ovšem nakonec vždy pomohl chybou. Znovu do potíží se Švýcar dostal v tie-breaku, ale díky chybám Američana odvrátil další tři mečboly při svém podání i jeden při servisu Sandgrena, který nedokázal trefit přímý bod z podání a nebodoval ani při následném náběhu na síť.



"Při těch mečbolech jsem musel doufat, že udržím míček ve hře, že ho soupeř nezabije. To byla moje jediná šance. Pak jsem ze sebe setřásl tlak a snažil se víc hrát," řekl Federer, jenž v rozhodujícím pátém setu využil psychické výhody a zklamaného Sandgrena z nevyužitých šancí už do hry nepustil.



"Byl jsem vyždímaný a malý kousek od vyřazení. Pro Tennyse je to kruté, hrál výborně a měl šanci to dokončit, ale nedokázal to. Já měl prostě štěstí. Asi jsem si to úplně nezasloužil, ale jsem tu jako vítěz a jsem za to moc rád," dodal Federer.



Osmadvacetiletý Sandgren, aktuálně až 100. hráč světa, hrál čtvrtfinále grandslamu podruhé v kariéře. Poprvé se do něj dostal senzačně loni rovněž na Australian Open.







Federer: Omlouvám se za medical timeout

Dvacetinásobný grandslamový vítěz Federer se jen výjimečně nechává během zápasů ošetřovat a ani dnes nedošlo poprvé k tomu, že by vzdal rozehraný zápas.



"Nemám to v oblibě, ale začal jsem cítit tříslo, nohu a nakonec jsem si řekl, že je to ošetření potřeba. Omlouvám se," řekl Federer. "Musíte vyhodnotit, jaké mohou být následky zranění. A nikdy nevíte, jak je na tom soupeř, jestli ho taky něco nebolí, jestli neznervózní. Vždycky může přijít šance."



Světová trojka Federer se dostal do semifinále Australian Open už popatnácté v kariéře, což se nikomu na jednom grandslamu nepodařilo.



Basilejský rodák se zároveň stal nejstarším semifinalistou Australian Open od roku 1977, kdy byl mezi nejlepší čtveřici dvaačtyřicetiletý domácí tenista Ken Rosewall. Grandslamové semifinále hrál starší tenista naposledy v roce 1991 na US Open, kde bylo Američanovi Jimmymu Connorsovi 39 let.



O finále už počtvrté s Djokovičem

O postup do osmého melbournského finále se šestinásobný šampion Federer utká ve čtvrtek od 9:30 SEČ se sedminásobným šampionem Srbem Novakem Djokovičem.



S o šest let mladším Srbem se v Melbourne střetne popáté. Vyhrát dokázal pouze v osmifinále v roce 2007, další tři souboje v letech 2008, 2011 a 2016 prohrál - pokaždé to bylo v semifinále a pokaždé prohrál 0-3 na sety. V celkové bilanci prohrává 23-27.



"Teď mám před sebou volný zbytek dne a celý volný zítřek. Věřím, že se na další zápas dokážu připravit a budu na něj mít dostatek sil. Dokázal jsem tu už dvakrát utéct hrobníkovi z lopaty a to vám dodá psychickou sílu," prohlásil Federer.



Dvaatřicetiletý Djokovič v dnešním čtvrtfinále opět potvrdil, že na Milose Raonice zahrát umí. Srbský tenista zvítězil 6-4 6-3 7-6 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil už na 10-0.



Majitel rekordních sedmi trofejí Djokovič je v semifinále Australian Open poosmé a pokaždé, když se dostal mezi kvarteto nejlepších, to nakonec dotáhnul až k triumfu.

• AUSTRALIAN OPEN 2020 •

Austrálie / Melbourne, tv. povrch, 71.000.000 australských dolarů

úterní výsledky (28. 01. 2020) • Dvouhra mužů - čtvrtfinále • Djokovič (2-Srb.) - Raonic (Kan.) 6-3 6-4 7-6(1) Federer (3-Švýc.) - Sandgren (USA) 6-3 2-6 2-6 7-6(8) 6-3