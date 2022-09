Federer se rozhodl po Laver Cupu ukončit kariéru! Povýšil tenis na umění, byl největší sportovní hvězdou všech dob, píše tisk

"Pro návrat do vrcholné formy jsem udělal všechno, ale tělo mi dalo jasnou odpověď. Je mi 41 a za 24 let jsem odehrál přes 1500 zápasů," uvedl Federer, který v posledních letech víc než tenis řešil zdravotní komplikace.

Podrobil se několika operacím kolena, v roce 2020 odehrál pouze šest zápasů a vloni třináct. Na kurtech se jeden z nejlepších tenistů všech dob naposledy představil loni ve Wimbledonu a ještě nedávno doufal, že se k soutěžnímu hraní vrátí.

Nakonec se však rozhodl ukončit kariéru. "Laver Cup v Londýně bude moje poslední ATP akce. I potom budu hrát tenis, ale ne na grandslamech nebo okruhu," přidal Federer.

Rodák z Basileje má na kontě celkem 103 titulů a 1251 vítězství (více jich v open éře posbíral jen Jimmy Connors - 109 trofejí a 1274 výher) a také dvě olympijské medaile. V Pekingu v roce 2008 získal se Stanem Wawrinkou zlato ve čtyřhře, čtyři roky nato v Londýně nestačil ve finále singlu na domácího Andyho Murrayho.

"Rozhodnutí skončit je trochu hořké, protože mi tenis bude hodně chybět. Ale také si uvědomuji, že jsem měl ohromný talent, který jsem využil beze zbytku a navíc mnohem déle, než bych si dokázal představit," řekl Federer, který odehrál 1526 singlových zápasů a 223 deblových a ani jeden neskrečoval.

"Takže z celého srdce děkuji všem lidem na světě, kteří jste malému podavači míčku z Basileje pomohli splnit dětský sen. A velké dík také patří tenisu - miluji tě a nikdy tě neopustím," uzavřel Federer.

Thank you @rogerfederer ...



... for everything you have done for Swiss and international tennis,

... for all the countless emotions we were able to share with you,

... for every child you inspired to play tennis!



All the best!#rogerfederer #goat #thankyou #legend #inspiration pic.twitter.com/WbAlibNisJ — Swiss Tennis (@swiss_tennis) September 15, 2022

Ve svém resumé se může pochlubit neuvěřitelnou řadou úspěchů. Mezi ty největší se vedle počtu titulů na nejvyšším okruhu a grandslamu řadí také počet týdnů strávených na prvním místě žebříčku. V čele byl celkem 310 týdnů, delší dobu pořadí kraloval jen Novak Djokovič, je nejstarší světovou jedničkou v historii a strávil na nejvyšším postu rekordních 237 týdnů po sobě.

Navíc drží rekord v počtu titulů z Basileje (10), Halle (10), Wimbledonu (8), Dubaje (8), Masters v Cincinnati (7) a Turnaje mistrů (6). Pětkrát ovládl Laureus World Sports Awards pro nejlepšího světového sportovce roku (2005-08, 2018), a sedmkrát se stal nejlepším sportovcem Švýcarska (2003-04, 2006-07, 2012, 2014, 2017).

After 24 years on the @ATPTour, @RogerFederer announces that he will retire following @LaverCup.



He may retire from the tour next weekend, but Federer never retired from a match in his career.



1,251-275 in singles (1,526 matches)

131-92 in doubles (223 matches)

0 retirements — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) September 15, 2022

More @RogerFederer...

103 titles - 2nd in Open Era to @JimmyConnors' 109

1,251 wins - 2nd in Open Era to Connors' 1,274

65 straight wins on grass (2003-08)

41 straight wins (2006-07)

24-final win streak (2003-05)

24 straight wins vs. Top 10 (2003-05)

17 straight finals (2005-06) — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) September 15, 2022

Records of @RogerFederer

Oldest World No. 1 (36)

Most Consecutive Weeks at No. 1 (237)

369 wins, 46 SFs & 58 QFs at Grand Slams

23 SFs & 36 QFs in a row at Grand Slams

Most Titles at Basel (10), @ATPHalle (10), @Wimbledon (8), @DDFTennis (8), @CincyTennis (7), #NittoATPFinals (6) — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) September 15, 2022

Gratulovali Kvitová, Roddick či Lineker

Končícímu Rogeru Federerovi pogratulovala ke skvělé kariéře dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová, Andy Roddick, pořadatelé grandslamů, ale i bývalý fotbalista Gary Lineker.

Jako jedni z prvních reagovali na Federerův konec pořadatelé Wimbledonu. "Budeš nám chybět. Díky za všechny ty vzpomínky a radost, kterou jsi všem rozdával," napsali na twitteru.

"Drahý Rogere, můj příteli i soupeři," napsal Nadal. "Doufal jsem, že dnešní den nikdy nepřijde. Je to smutný den pro mě osobně, ale i pro fanoušky z celého světa. Bylo mi ctí sdílet s tebou celé ty roky a prožívat neuvěřitelné okamžiky na kurtu i mimo něj," dodal.

"Ještě toho spolu hodně zažijeme, to víme oba. Teď ale tobě, Mirce (manželce) i dětem přeji hodně štěstí. Uvidíme se v Londýně na Laver Cupu," přidal vítěz rekordních 22 grandslamů Nadal.

Legendární Martina Navrátilová ocenila styl, jakým se Federer rozloučil. "Byla to zpráva od srdce, plná lásky, naděje, vášně i vděčnosti. Přesně tak Roger i hrál. Díky. Díky za všechnu tu magii," uvedla.

"Díky za společné zážitky," vzkázal Američan Andy Roddick, který v roce 2009 prohrál s Federerem finále Wimbledonu. "Bylo mi ctí s tebou sdílet nejposvátnější arény našeho sportu," dodal.

"Roger byl jeden z mých idolů a inspirací. Díky za vše, co jsi pro tenis udělal. Ale pořád bych si s tebou chtěl zahrát," napsal Carlos Alcaraz, který se po nedělním triumfu na US Open stal v 19 letech nejmladší světovou jedničkou.

Slavná Bille Jean Kingová zase označila Federera za šampiona šampionů. "Předváděl nejkompletnější tenis z jeho generace a získal si srdce fanoušků po celém světě," uvedla.

"Sledovat tě hrát patřilo k radostem života. Spoustě lidí si dělal radost. Hodně štěstí do dalšího života," přidal bývalý anglický fotbalový reprezentant a nyní moderátor Lineker.

"Roger byl gentleman na kurtu i mimo něj a opravdový olympijský šampion. Gratuluji ke skvělé kariéře a přeji hodně štěstí do budoucnosti. Doufám, že se opět někdy potkáme," přidal šéf Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach.

Předseda britské tenisové asociace Scott Lloyd je zase přesvědčený, že kdo viděl Federera hrát, nikdy na to nezapomene. "Měli jsme to štěstí, že mnoho z jeho skvělých výkonů předvedl ve Wimbledonu. Končí jako legenda," prohlásil.

Stručně vzdali Federerovi hold bývalý třetí hráč světa David Ferrer či Judy Murrayová, matka Andyho Murrayho. "Nejsmutnější den pro tenis. Díky, pane Federere," napsal Ferrer. "Konec velkolepé éry," shrnula Murrayová.



Tenis povýšil na umění. Končícího Federera velebí i světový tisk

Končícího Rogera Federera velebí i světový tisk. Tenis povýšil na umění, napsal o jednačtyřicetiletém Švýcarovi Sydney Morning Herald. Podle L'Équipe byl zase největší sportovní hvězdou všech dob.

"Povýšil tenis na umění. Čím víc jste jeho hru studovali, tím víc jste zjišťovali, že v ní nejsou žádné ukvapené nebo vynucené prvky," napsal Sydney Morning Herald z Austrálie, kde Federer získal šest grandslamových titulů.

V podobném duchu se vyjádřil také L'Équipe, který Federerovi věnoval titulní stranu s titulkem: Bůh ochraňuj krále. V komentáři pak list uvedl, že rodák z Basileje byl největší sportovní hvězdou všech dob. "Celá jeho hra byla vznešené umění. Nemůže proto být považován za nejlepšího sportovce světa před Pelém, Muhammadem Alim, Usainem Boltem nebo Michaelem Jordanem?" uvedl francouzský deník.

"Někdy jste se museli ptát, jestli je vůbec ze stejné planety," přidal server BBC. "S elegantním forhendem, přesným servisem a vstřícností k fanouškům si získal srdce lidí jako nikdo jiný před ním," dodal.

New York Times zase zdůraznil, že i když jeho rivalové Rafael Nadal a Novak Djokovič získali víc grandslamových titulů, ani jeden se nemohl Federerovi rovnat technikou a vystupováním. "Federer si získal fanoušky po celém světě fantastickou technikou, ale hlavně chováním na kurtu i mimo něj. Je to jeden z nejdokonalejších sportovců světa," napsal americký list.

"A je konec. Je to jako loučit se s milovaným členem rodiny," napsal deník Basel Zeitung z Federerovy rodné Basileje. "Roger Federer už bude hrát jen v našich srdcích a vzpomínkách," přidal La Tribune de Genéve.