Federerovi se po operacích kolene nadále nedaří. V Halle poprvé v kariéře skončil před čtvrtfinále

ATP HALLE - Roger Federer po dvou operacích kolene stále marně hledá svou nejlepší formu. S deseti triumfy nejúspěšnější hráč turnaje v Halle v rámci letošního ročníku skončil již ve druhém kole po porážce s o 19 let mladším Félixem Augerem-Aliassimem. Na svém oblíbeném podniku hrál poosmnácté a takto brzy nikdy nevypadl.

Roger Federer kvůli dvěma operacím kolene přes rok nehrál a ani v Halle, kde je s deseti triumfy nejúspěšnějším hráčem turnaje, se do své nejlepší formy nerozehrál. Devětatřicetiletý Švýcar kvůli přípravě na slavný Wimbledon a právě podniku v Halle po postupu do osmifinále odstoupil z French Open, aby měl čas adaptovat se na jiný povrch a v All England Clubu zaútočit na 21. grandslamový vavřín.

Na německém pažitu se mu ale nedařilo už v prvním kole, v němž měl velké potíže s Iljou Ivaškou a suverénně nepůsobil ani dnes proti o 19 let mladšímu Félixovi Augerovi-Aliassimemu.

V utkání si vypracoval jediný brejkbol a sám čelil 15 hrozbám. Zatímco v úvodním dějství zvládl všechny čtyři odvrátit a po 35 minutách šel do vedení, v dalších dvou setech už byl jasně lepším hráčem finalista předchozího podniku ve Stuttgartu a Federera porazil 4-6 6-3 6-2.

"Nepočítal jsem, že se s ním někdy utkám. Myslel jsem si, že už hrát nebude, až se dostanu na ty největší turnaje. Byla to pro mě obrovská čest si s ním zahrát. Když vyhrával grandslamy, tak mi bylo pět let," řekl Auger-Aliassime, který se narodil také osmého srpna a zápas zakončil 13. esem.

Federer se své oblíbené generálky zúčastnil poosmnácté v kariéře a vůbec poprvé vypadl dříve než ve čtvrtfinále. Od prvního triumfu v roce 2003 se s výjimkou ročníku 2016 vždy dostal minimálně do finále.

Coming of age



The moment @felixtennis defeated 10x Halle champ Roger Federer!#NoventiOpen pic.twitter.com/86mxUqgnZC — Tennis TV (@TennisTV) June 16, 2021

Andrej Rubljov v Halle pokračuje bez ztráty setu. Nasazený Rus si po Karenovi Chačanovovi poradil také s Jordanem Thompsonem, Australana přehrál dvakrát 6-4. O své první semifinále na trávě zabojuje proti Philippovi Kohlschreiberovi.

Kohlschreiber na domácím pažitu zdolal 6-4 7-6(4) Corentina Mouteta a poprvé od května 2019 postoupil do čtvrtfinále turnajů ATP. V něm vítěz ročníku 2011 zaútočí na své první semifinále na této úrovni od ledna 2019.