Federerův (poslední) návrat? Bude to mít těžké, mladí mu nedají ani míček zdarma, říká Novák

Když se tenisoví fanoušci v červenci podívají na žebříček ATP, poprvé za 25 let jim tam bude chybět jedno jméno. Roger Federer. Rodák z Basileje, který v létě oslaví 41. narozeniny, vypadne kvůli nedostatku bodů. Jedna z největších legend svého sportu nehraje už od loňského července a má za sebou několik operací kolene, končit ale prý stále nehodlá. Jak zvládne plánovaný návrat? "Bude to mít nesmírně těžké. Bude hrát s kluky, kteří mají o dvacet let míň a budou se na něm chtít vytáhnout," říká pro TenisPortál.cz někdejší česká jednička Jiří Novák.

Federer je v posledních dvou letech spíš výjimečným hostem turnajů než jejich pravidelným účastníkem, neřkuli favoritem. V roce 2020 stihl, kromě charitativní exhibice s věčným rivalem Rafaelem Nadalem, jen šest klání na Australian Open. Pak podstoupil operaci kolene, první ze tří za poslední dva roky.

Zatím naposledy se objevil v loňském Wimbledonu, kde ve čtvrtfinále prohrál s Hubertem Hurkaczem. 25letý Polák vyprovodil poraněnou švýcarskou legendu ve třech setech, v posledním dokonce Federerovi nadělil kanára. Nebyl to hezký pohled a fanoušci začali spekulovat - je tohle smutný konec jednoho z velikánů bílého sportu?

Sám Federer to letos na jaře vyvrátil. "Směřuju svůj comeback do konce léta, možná začátku podzimu. Cítím se mnohem lépe, ale dva měsíce jsem chodil o berlích. Takže začnu trénovat od nuly," vzkázal na Instagramu. Od té chvíle se kromě tréninku soustředí i na charitativní činnost, naposledy na konci dubna navštívil školu v africkém Malawi, kterou pomohla vybudovat jeho nadace.

Vůbec poprvé v bohaté kariéře švýcarský expres vynechá Wimbledon, který osmkrát opanoval. Klíčovým měsícem by pro něj mohlo být až září. V O2 Areně v Londýně se odehraje Laver Cup, u jehož založení Federer stál. Má být součástí týmu Evropy, kde se proti výběru světa má postavit po boku Rafaela Nadala. Po Roland Garros ale víme, že nejistá je i Španělova budoucnost - vítěz 14 titulů z French Open už nechce hrát dál pod znecitlivujícími injekcemi, které otupují bolest z degenerativního onemocnění levé nohy.

Federer také oznámil, že v říjnu se představí na turnaji v rodné Basileji. "Snad to bude odrazový můstek k tomu, aby odehrál více zápasů v roce 2023," řekl pro Tennis World čtyřnásobný semifinalista Wimbledonu Tim Henman. "Věřím, že ho brzy uvidíme. Je velmi blízko konci kariéry, tím jsem si jistý, ale doufám, že ještě bude mít možnost zahrát si na největších turnajích," doplnil 47letý Brit. "Turnaj v Basileji bude spíš loučení s domácími fanoušky," tuší naopak John McEnroe.

Zásadní otázka ale zůstává stejná: Může těžce zkoušené tělo a třikrát operované koleno Rogera Federa ještě vydržet zátěž vrcholového tenisu? "Je samozřejmě mimořádný hráč, ale po třetí operaci kolene a výpadku na celou sezonu to bude mít nesmírně těžké," říká pro TenisPortál.cz někdejší přední český tenista Jiří Novák. "Bude hrát s kluky, kteří mají o dvacet let míň a budou se na něm chtít vytáhnout. Teprve až nastoupí na kurty, uvidíme, jestli bude schopen ještě vyhrávat grandslamové zápasy na tři sety, nebo bude vypadávat v prvním či druhém kole."

Novák tuší, že Federer bude mít mnohem těžší výchozí pozici, než po první výraznější pauze v roce 2016. "Vrátil se tehdy po první operaci kolene a hned udělal ohromný úspěch a vyhrál Australian Open. Ale to měl 35 let, ve 40 je to složitější. Bude potřebovat zápasovou praxi, tréninkové zápasy mu samozřejmě turnaje nikdy nenahradí. V tom má štěstí, že začíná Laver Cupem, kde se hraje na dva vítězné sety, je to spíš exhibice. Takže to nebude zas tak ostrý start, ale i tak mu bude několik týdnů trvat, než se dostane do plné zátěže," říká 47letý bývalý tenista.

Bývalá pětka žebříčku ATP má s Federerem bilanci čtyř výher a pěti porážek. Poprvé se utkali ve Wimbledonu 1999, kdy Novák předčil tehdy 18letého Švýcara v pěti setech. Teď očekává, že nastupující generace kolem Carlose Alcaraze či Caspera Ruuda bude ikoně z Basileje dávat pořádně zabrat. "Ve 40 letech určitě bude o tisícinu, desetinu sekundy pomalejší než při prvním návratu před šesti lety. Mladí kluci mu najednou nedají míček zdarma, budou ho prohánět zprava doleva. I když je neskutečně talentovaný, jeden z nejlepších hráčů historie, bude to proti nim mít hodně těžké," odhaduje Novák v rozhovoru pro TenisPortál.cz.

Někdejší česká jednička se na Federerův návrat těší, zdráhá se však předpovědět, jestli nás čekají poslední měsíce jeho bohaté kariéry. "Pro světový tenis by bylo samozřejmě super, kdyby ještě hrál. Ale kdyby prohrával v prvních kolech, bylo by to takové znevážení celé kariéry," říká Novák. "Možná to fakt bude jeho poslední sezona, ale dokud ho neuvidíme hrát a nedá třeba nějaké oficiální prohlášení, nemůžeme to vědět." Možná už za pár měsíců, na startu Laver Cupu, budeme mít indicií víc.